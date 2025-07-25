TRAGÉDIA
Bebê de 4 meses morre em acidente entre caminhonete e moto na BR
Menina e os pais estavam na motocicleta que foi atingida pelo carro
Por Redação
Um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou uma bebê, de 4 meses, morta, e os pais dela gravemente feridos, na na BR-316, na cidade Bacabal, a 250 km de São Luís, no Maranhão.
A moto onde a pequena Antônia Heloísa Moreira Santos estava com os pais foi atingida pelo veículo, quando trafegava próximo à ponte sobre o rio Bambu. O caso aconteceu na quinta-feira, 25.
Com o impacto da colisão, os três ocupantes da motocicleta foram arremessados a uma longa distância. A criança e o casal foram levados ao Hospital Regional Laura Vasconcelos, em Bacabal. A bebê morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. Os pais seguem internados.
Após o acidente, o motorista fugiu do local e não deu socorro às vítimas. O veículo foi encontrado e apreendido pela Polícia Militar, momentos depois da colisão. O condutor ainda não foi identificado e segue sendo procurado.
