Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Projeto de lei define que idosos não precisam pagar pedágios

O Estatuto da Pessoa Idosa garante gratuidade para transportes coletivos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/11/2025 - 8:41 h
Propostas seguem em tramitação
Propostas seguem em tramitação -

Atualmente, não há lei federal que dispense pessoas com 60 anos ou mais do pagamento de pedágios, no entanto, propostas em tramitação no Congresso Nacional discutem a isenção para motoristas.

O Estatuto da Pessoa Idosa garante gratuidade apenas em transportes coletivos urbanos e descontos em viagens interestaduais, sem incluir pedágios.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto não houver mudança na legislação, todos os motoristas devem pagar a tarifa normalmente. Deixar de pagar pedágio é infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e obrigação de quitar o valor devido.

Leia Também:

Concurso da Caixa: edital é publicado com salários de até R$ 16,4 mil
Deputado acusa colega de 'sapatenisfobia'; entenda o caso
Rui Costa indica 'primeiro passo' para negociar taxas com os EUA

Entre as propostas em análise estão:

  • PL 6886/2010, que prevê isenção para motoristas acima de 60 anos;
  • PL 5175/2013, que sugeria o benefício para condutores com 65 anos ou mais;
  • PL 518/2023, que amplia a isenção a idosos com mais de 70 anos e pessoas com deficiência.

Todas as propostas seguem em tramitação e sem previsão de aprovação.

Em 2025, o STF reconheceu que estados podem legislar sobre o tema, desde que respeitem contratos de concessão, mas não há lei estadual em vigor que garanta a gratuidade a idosos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos dos idosos idosos isenção de pedágio pessoas idosas propostas de lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Propostas seguem em tramitação
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Propostas seguem em tramitação
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Propostas seguem em tramitação
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Propostas seguem em tramitação
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x