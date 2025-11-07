Projeto de lei define que idosos não precisam pagar pedágios

Propostas seguem em tramitação - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Atualmente, não há lei federal que dispense pessoas com 60 anos ou mais do pagamento de pedágios, no entanto, propostas em tramitação no Congresso Nacional discutem a isenção para motoristas.

O Estatuto da Pessoa Idosa garante gratuidade apenas em transportes coletivos urbanos e descontos em viagens interestaduais, sem incluir pedágios.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto não houver mudança na legislação, todos os motoristas devem pagar a tarifa normalmente. Deixar de pagar pedágio é infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e obrigação de quitar o valor devido.

Entre as propostas em análise estão:

PL 6886/2010, que prevê isenção para motoristas acima de 60 anos;

PL 5175/2013, que sugeria o benefício para condutores com 65 anos ou mais;

PL 518/2023, que amplia a isenção a idosos com mais de 70 anos e pessoas com deficiência.

Todas as propostas seguem em tramitação e sem previsão de aprovação.

Em 2025, o STF reconheceu que estados podem legislar sobre o tema, desde que respeitem contratos de concessão, mas não há lei estadual em vigor que garanta a gratuidade a idosos.