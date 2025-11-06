Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO TERMO

Deputado acusa colega de 'sapatenisfobia'; entenda o caso

Expressão surgiu após debate acalorado entre Gilson Marques e Duda Salabert

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

06/11/2025 - 21:55 h
Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert.
Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert. -

Uma nova expressão que promete dar o que falar na cena política brasileira foi criada na quarta-feira, 5, durante uma discussão na Câmara dos Deputados. Gilson Marques (Novo-SC) acusou de Duda Salabert (PDT-MG) de "sapatenisfobia", após ser chamado por Duda de representante do "bolsonarismo de sapatênis".

Leia Também:

Lídice detona projeto que veta aborto para adolescentes vítimas de abuso
Rui Costa confirma lançamento de programa que 'acaba' com autoescolas
Entenda por que líderes mundiais abandonaram a gravata na COP30

O embate aconteceu durante a votação de um projeto que inclui o conceito de justiça climática nas diretrizes de ensino. O Novo defendeu a retirada do termo "justiça climática" do texto do projeto. Marques argumentou que a proposta ampliaria o poder do governo sobre o conteúdo ensinado nas escolas. Duda reagiu, chamando o partido de "nanico" e criticando a posição da legenda.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Olha que vergonha. O partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra "justiça climática". Não há justiça social sem justiça climática”, afirmou a parlamentar mineira.

Marques reagiu e disse ter o direito de usar "qualquer calçado que desejar" e criticou as “escolhas estéticas” da colega”.

“A deputada que me antecedeu, a Duda, que é do partido do [Carlos] Lupi, escândalo dos roubos dos aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usam sapatênis. Logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que utiliza. Basta olhar as vestimentas dela para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Eu quero usar qualquer calçado que eu desejar, assim como ela pode usar qualquer roupa que desejar”, disse o deputado.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gilson Marques | Político Libertário SC (@gilson.marques.novo)

Duda rebateu as críticas nas redes, dizendo que sua fala foi mal interpretada.

“É uma metáfora, todo mundo sabe. Estou querendo dizer que o partido Novo é bolsonarista, só que com uma roupagem diferente, uma embalagem diferente, mais gourmet — um sapatênis. Foi uma ironia. Só que os deputados do partido Novo não entenderam a metáfora, não entenderam o sarcasmo e levaram a frase ao pé da letra, achando que eu estava criticando as pessoas que usam sapatênis”, escreveu a parlamentar, que é uma mulher trans.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Duda Salabert (@duda_salabert)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Duda Salabert Gilson Marques Justiça Climática sapatenisfobia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x