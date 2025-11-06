Deputado acusa colega de 'sapatenisfobia'; entenda o caso

Termo surgiu após debate entre Gilson Marques e Duda Salabert. - Foto: Câmara dos Deputados

Uma nova expressão que promete dar o que falar na cena política brasileira foi criada na quarta-feira, 5, durante uma discussão na Câmara dos Deputados. Gilson Marques (Novo-SC) acusou de Duda Salabert (PDT-MG) de "sapatenisfobia", após ser chamado por Duda de representante do "bolsonarismo de sapatênis".

O embate aconteceu durante a votação de um projeto que inclui o conceito de justiça climática nas diretrizes de ensino. O Novo defendeu a retirada do termo "justiça climática" do texto do projeto. Marques argumentou que a proposta ampliaria o poder do governo sobre o conteúdo ensinado nas escolas. Duda reagiu, chamando o partido de "nanico" e criticando a posição da legenda.

“Olha que vergonha. O partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra "justiça climática". Não há justiça social sem justiça climática”, afirmou a parlamentar mineira.

Marques reagiu e disse ter o direito de usar "qualquer calçado que desejar" e criticou as “escolhas estéticas” da colega”.

“A deputada que me antecedeu, a Duda, que é do partido do [Carlos] Lupi, escândalo dos roubos dos aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usam sapatênis. Logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que utiliza. Basta olhar as vestimentas dela para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Eu quero usar qualquer calçado que eu desejar, assim como ela pode usar qualquer roupa que desejar”, disse o deputado.

Duda rebateu as críticas nas redes, dizendo que sua fala foi mal interpretada.

“É uma metáfora, todo mundo sabe. Estou querendo dizer que o partido Novo é bolsonarista, só que com uma roupagem diferente, uma embalagem diferente, mais gourmet — um sapatênis. Foi uma ironia. Só que os deputados do partido Novo não entenderam a metáfora, não entenderam o sarcasmo e levaram a frase ao pé da letra, achando que eu estava criticando as pessoas que usam sapatênis”, escreveu a parlamentar, que é uma mulher trans.