Próxima massa de ar frio já tem data para chegar ao Brasil; confira

Chegada da massa de ar frio - Foto: Reprodução | MetSul

Mais uma frente fria desembarcará no Brasil nos próximos dias. Segundo o portal MetSul, uma incursão de massa polar atingirá o país no fim de agosto. A previsão é que as temperaturas abaixem período de 23 de agosto a 26 de agosto.

Os três estados do Sul serão atingidos entre os dias 23 e 24 deste mês, sexta e sábado. O ar frio, então, vai se mover para Norte na sequência rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil com queda maior da temperatura no próximo fim de semana nestas regiões, encerrando o período quente.

Antes o frio, no entanto, a previsão é de calor no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil com máximas de 40ºC a 43ºC entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

Será uma incursão de ar frio de trajetória continental, portanto pelo interior da América do Sul, o que fará com que a queda da temperatura alcance áreas do Norte argentino, Paraguai e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Abaixo de zero

Ainda segundo o MetSul, a previsão é que a temperatura não abaixe tanto no Centro-Oeste e no Sudeste como no evento de frio da metade deste mês, embora se preveja um resfriamento significativo. No Sul o impacto será maior, com previsão de temperaturas abaixo de 0ºC.

Nas áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como no Planalto Sul Catarinense e Aparados da Serra, os modelos projetam hoje mínimas de 3ºC a 5ºC abaixo de zero.

Nas localidades mais altas há a previsão de geada ao amanhecer para os dias 24 a 27 de agosto.