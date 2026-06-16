Quina de São João pagará R$ 250 milhões; saiba como apostar

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O sorteio da Quina de São João, da Caixa Econômica Federal, vai acontecer no dia 28 de junho. O prêmio estimado é de R$ 250 milhões.

As vendas exclusivas de apostas para o concurso especial começaram no último domingo, 14.

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Todos os sorteios regulares da Quina estão suspensos até a realização do concurso especial de nº 7051, que será realizado no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo.

O prêmio principal dos concursos especiais não acumula. Ou seja, caso ninguém acerte as cinco dezenas, o valor será distribuído entre os acertadores de quatro, três ou dois números.

Como e onde apostar

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários dos sistemas Android e iOS, ou pelo Internet Banking Caixa (IBC), exclusivo para correntistas da Caixa.

Os jogadores só precisam marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Dá para optar também pela modalidade ‘Surpresinha’, em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Para vencer os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou cinco números. A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 3.