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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 12 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h em lotéricas, site ou aplicativo da Caixa

Ane Catarine
Por
Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado
Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

A Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado, 13. O prêmio acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas no concurso realizado na quinta-feira, 11.

O sorteio do concurso 3018 será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

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Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 20h deste sábado em qualquer casa lotérica credenciada, pelo site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Para quem prefere jogar pela internet, o valor mínimo de compra é de R$ 30, podendo incluir uma ou mais apostas. Já uma aposta com sete números marcados custa R$ 35.

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Bolão

Outra opção é participar de um bolão, modalidade em que várias pessoas dividem o custo da aposta e também o prêmio, caso sejam sorteadas.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 15 e cada cota deve custar pelo menos R$ 6. É possível formar grupos com duas a 100 cotas.

Também é permitido comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Nesses casos, a unidade pode cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.

Cada participante recebe um comprovante individual, o que garante o resgate da sua parte do prêmio de forma independente.

Como funciona a premiação

A Mega-Sena premia os apostadores que acertam quatro, cinco ou seis números.

Do total arrecadado, 45% são destinados aos ganhadores da Sena, que acertam as seis dezenas. Outros 13% vão para a Quina, destinada a quem acerta cinco números, e 15% para a Quadra, destinada aos acertadores de quatro dezenas.

Caso ninguém acerte os seis números sorteados, o valor principal acumula para o concurso seguinte.

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Tags

caixa econômica Mega-sena

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