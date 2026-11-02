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DIA DOS FINADOS

Quinto dia útil de novembro: veja quando o salário deve ser pago

Ferido desta segunda-feira, 2, interfere na contagem dos dias

Sara Santos
Por
13º salário pode ser antecipado pelas empresas a partir de fevereiro
13º salário pode ser antecipado pelas empresas a partir de fevereiro - Foto: Reprodução | Freepik

Com o feriado nacional de Finados nesta segunda-feira, 2, interferindo na contagem dos dias úteis do mês, a pergunta que fica é: quando o salário deve ser pago em novembro?

Em 2026, o prazo termina no próximo sábado, 7, o que pode gerar dúvidas entre empresas e trabalhadores sobre a data-limite para o pagamento.

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O que diz a CLT?

Segundo o artigo 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento do salário mensal deve ser realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Para essa contagem, o sábado é considerado dia útil, enquanto domingos e feriados não entram no cálculo.

“Sábado é considerado dia útil para o pagamento de salários porque a regra trabalhista que estabelece o prazo de pagamento não exclui esse dia da contagem, diferentemente do que ocorre com domingos e feriados. Isso significa que, mesmo quando a empresa não funciona aos sábados, precisa se organizar para que o salário esteja disponível ao trabalhador até o quinto dia útil", explica Carlos Alexandre Moreira Weiss, advogado trabalhista da Weiss Advocacia.

Confira a contagem dos cinco primeiros dias úteis de novembro de 2026:

  • 3 de novembro, terça-feira: primeiro dia útil;
  • 4 de novembro, quarta-feira: segundo dia útil;
  • 5 de novembro, quinta-feira: terceiro dia útil;
  • 6 de novembro, sexta-feira: quarto dia útil;
  • 7 de novembro, sábado: quinto dia útil e prazo-limite para o pagamento dos salários referentes a outubro.

O advogado recomenda ainda que os empregadores verifiquem as disposições de convenções e acordos coletivos aplicáveis à categoria, que podem estabelecer condições específicas para o pagamento.

A organização prévia do calendário é uma medida importante para reduzir riscos de descumprimento das obrigações trabalhistas.

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Tags

CLT dia dos finados pagamento Quinto dia útil

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