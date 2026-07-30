Receita Federal abre leilão de celulares e veículos

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Veículos e aparelhos eletrônicos apreendidos em São Paulo serão leiloados pela Receita Federal a partir desta quinta-feira, 30. Os lances poderão ser realizados até a próxima segunda-feira, 3, através do Portal e-CAC da Receita Federal

A sessão pública de lances está marcada para às 10h de terça-feira, 4, onde serão disponibilizados itens como IPhones, notebooks, videogames, veículos e peças de vestuário, que variam entre R$3 mil e R$ 40 mil.

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No entanto, o preço divulgado pela Receita corresponde apenas ao lance mínimo e pode ser elevado de acordo com os lances dos interessados no item, fazendo com que o preço final fique significativamente acima do inicial.

Os pagamentos das mercadorias arrematadas devem ser feitos exclusivamente por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), já que o órgão não aceita Pix, transferências bancárias ou depósitos em contas de terceiros.

Qualquer pessoa física ou jurídica, maior de idade, está apta para participar do leilão. Os interessados devem acessar o Portal e-CAC com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e selecionar a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal", disponível na seção "Serviços em Destaque".

Os bens também não podem ser revendidos por pessoas físicas, devido a algumas restrição impostas pela Receita Federal.