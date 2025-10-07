Recolhimento em massa: Anvisa retira de circulação 78 cosméticos

Recolhimento em massa tira 78 cosméticos de circulação - Foto: Divulgação - Gov. SE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares no país. A medida atinge produtos voltados para cabelo, pele e higiene bucal, muitos deles amplamente vendidos em salões e lojas de beleza.

A decisão inclui 69 itens fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos, que, segundo a agência, não possuem registro válido, estando apenas notificados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A notificação é um procedimento simplificado, usado em produtos de baixo risco, mas a Anvisa afirma que os cosméticos em questão não se enquadram nessa categoria, o que torna necessária uma autorização mais rigorosa.

Empresa diz que já suspendeu as vendas

Em nota, a Cosmoética afirmou que já havia interrompido voluntariamente a comercialização dos produtos, após uma atualização da Anvisa sobre regras para produtos alisantes capilares. A empresa informou ainda que iniciou a adequação dos processos e está colaborando com o órgão.

“A empresa recebeu uma notificação do órgão e está cumprindo integralmente todas as orientações, incluindo o recolhimento preventivo dos lotes indicados e a comunicação a distribuidores e parceiros”, declarou em nota.

“A Cosmoética reforça seu compromisso com a segurança, a conformidade regulatória e a transparência em todas as suas operações”, completou.

Além dos produtos da Cosmoética, a Anvisa também determinou o recolhimento da Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, pelo mesmo motivo: a falta de registro formal junto à agência.

Itens vão do alisamento à higiene pessoal

Entre os 78 produtos recolhidos estão alisantes, selagens, botox capilares e máscaras reconstrutoras, além de itens voltados à higiene pessoal, como sabonetes e cremes dentais. A lista completa foi divulgada pela Anvisa e pode ser consultada abaixo:

Lista completa de produtos da Cosmoética

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos os lotes)

- Buran Profissional (todos os lotes) Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)

- MS Professional (todos) Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)

- Tarrare Profissional (todos) Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

(Botox Matizador) (todos) Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

(todos) Gloss Liss - Liberty Hair (todos)

- Liberty Hair (todos) Fusion Liss Orient Beauty (todos)

(todos) Progressiva Santore (todos)

(todos) Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Luna System (todos) Creme Progressiva Luna System (todos)

Luna System (todos) Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

New Gold (todos) Progressiva Glowme (todos)

(todos) Progressiva Diversi Hair (todos)

(todos) Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

(todos) Progressiva Care (todos)

(todos) Progressiva JL Professiona l (todos)

l (todos) Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

(Progressiva) (todos) Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)

- Profissional Zelo Hair (todos) Progress Liss ( Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Progressiva Matizadora) Roma Care (todos) Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

(Progressiva Matizadora) (todos) Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

(Selagem) (todos) High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

(Progressiva Matizadora) (todos) Progressiva Perfect Liss (todos)

(todos) Selagem Chilena Ledebut (todos)

(todos) Prohibida Bravie (todos)

(todos) Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)

- Terrare Profissional (todos) Liberadah Bravie (todos)

(todos) Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)

- Profissional Zelo Hair (todos) Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

(todos) Educ Hair Edumi (todos)

(todos) Release Ledebut (todos)

(todos) Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Dona Lara (todos) Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

(todos) Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

SA Carrias (todos) Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

(todos) Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)

- Savassi (todos) Liso Perfeito - SA Carrias (todos)

- SA Carrias (todos) BTX Premium - Asaphepro (todos)

- Asaphepro (todos) Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

(todos) Botox Collagen BTX Karseell (todos)

(todos) Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

(todos) Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

(todos) Botox Blueberry Umecthair (todos)

(todos) Botox Queen Hair (todos)

(todos) Botox Violet Mask Ledebut (todos)

(todos) Botox Branco Perla Profissional (todos)

(todos) Botox Matizador Kalainne (todos)

(todos) Botox Matizador Rute Rezende (todos)

(todos) Botox XG Forest Hair (todos)

(todos) Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

(todos) Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

+ (Selagem) (todos) Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

(todos) Selagem Perla Profissional (todos)

(todos) Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

(todos) Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

(todos) Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

(todos) Selagem Kalainne (todos)

(todos) Perfect Smooth (Selagem)

(Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

(todos) Gloss Selagem Umecthair (todos)

(todos) Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

(todos) Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

(todos) Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

(todos) Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

(todos) Selagem Gold - Ledebut (todos)

- Ledebut (todos) Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

(todos) Premium Master (Selagem)

(Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

(todos) Selagem Extreme Kalainne (todos)

(todos) Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)

- Oriente Beauty (todos) Máscara Realinhamento (todos)

Outro produto recolhido