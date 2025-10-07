Menu
BRASIL
BRASIL

Recolhimento em massa: Anvisa retira de circulação 78 cosméticos

Entre os produtos estão cremes para cabelo, sabonetes e até creme dental; maioria pertence a uma única fabricante

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/10/2025 - 19:29 h
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares no país. A medida atinge produtos voltados para cabelo, pele e higiene bucal, muitos deles amplamente vendidos em salões e lojas de beleza.

A decisão inclui 69 itens fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos, que, segundo a agência, não possuem registro válido, estando apenas notificados.

A notificação é um procedimento simplificado, usado em produtos de baixo risco, mas a Anvisa afirma que os cosméticos em questão não se enquadram nessa categoria, o que torna necessária uma autorização mais rigorosa.

Empresa diz que já suspendeu as vendas

Em nota, a Cosmoética afirmou que já havia interrompido voluntariamente a comercialização dos produtos, após uma atualização da Anvisa sobre regras para produtos alisantes capilares. A empresa informou ainda que iniciou a adequação dos processos e está colaborando com o órgão.

“A empresa recebeu uma notificação do órgão e está cumprindo integralmente todas as orientações, incluindo o recolhimento preventivo dos lotes indicados e a comunicação a distribuidores e parceiros”, declarou em nota.

“A Cosmoética reforça seu compromisso com a segurança, a conformidade regulatória e a transparência em todas as suas operações”, completou.

Além dos produtos da Cosmoética, a Anvisa também determinou o recolhimento da Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, pelo mesmo motivo: a falta de registro formal junto à agência.

Itens vão do alisamento à higiene pessoal

Entre os 78 produtos recolhidos estão alisantes, selagens, botox capilares e máscaras reconstrutoras, além de itens voltados à higiene pessoal, como sabonetes e cremes dentais. A lista completa foi divulgada pela Anvisa e pode ser consultada abaixo:

Lista completa de produtos da Cosmoética

  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos os lotes)
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos)
  • Progressiva Santore (todos)
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos)
  • Creme Progressiva Luna System (todos)
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
  • Progressiva Glowme (todos)
  • Progressiva Diversi Hair (todos)
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
  • Progressiva Care (todos)
  • Progressiva JL Professional (todos)
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
  • Progressiva Perfect Liss (todos)
  • Selagem Chilena Ledebut (todos)
  • Prohibida Bravie (todos)
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
  • Liberadah Bravie (todos)
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
  • Educ Hair Edumi (todos)
  • Release Ledebut (todos)
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos)
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
  • BTX Premium - Asaphepro (todos)
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos)
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
  • Botox Blueberry Umecthair (todos)
  • Botox Queen Hair (todos)
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos)
  • Botox Branco Perla Profissional (todos)
  • Botox Matizador Kalainne (todos)
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos)
  • Botox XG Forest Hair (todos)
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
  • Selagem Perla Profissional (todos)
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
  • Selagem Kalainne (todos)
  • Perfect Smooth (Selagem)
  • Damy Monteiro Cosméticos (todos)
  • Gloss Selagem Umecthair (todos)
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
  • Selagem Gold - Ledebut (todos)
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
  • Premium Master (Selagem)
  • Liriu Cosméticos (todos)
  • Selagem Extreme Kalainne (todos)
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
  • Máscara Realinhamento (todos)

Outro produto recolhido

  • Truss Máscara Capilar Selante Blond — Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos

