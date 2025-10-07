BRASIL
Recolhimento em massa: Anvisa retira de circulação 78 cosméticos
Entre os produtos estão cremes para cabelo, sabonetes e até creme dental; maioria pertence a uma única fabricante
Por Iarla Queiroz
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares no país. A medida atinge produtos voltados para cabelo, pele e higiene bucal, muitos deles amplamente vendidos em salões e lojas de beleza.
A decisão inclui 69 itens fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos, que, segundo a agência, não possuem registro válido, estando apenas notificados.
A notificação é um procedimento simplificado, usado em produtos de baixo risco, mas a Anvisa afirma que os cosméticos em questão não se enquadram nessa categoria, o que torna necessária uma autorização mais rigorosa.
Empresa diz que já suspendeu as vendas
Em nota, a Cosmoética afirmou que já havia interrompido voluntariamente a comercialização dos produtos, após uma atualização da Anvisa sobre regras para produtos alisantes capilares. A empresa informou ainda que iniciou a adequação dos processos e está colaborando com o órgão.
“A empresa recebeu uma notificação do órgão e está cumprindo integralmente todas as orientações, incluindo o recolhimento preventivo dos lotes indicados e a comunicação a distribuidores e parceiros”, declarou em nota.
“A Cosmoética reforça seu compromisso com a segurança, a conformidade regulatória e a transparência em todas as suas operações”, completou.
Além dos produtos da Cosmoética, a Anvisa também determinou o recolhimento da Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, pelo mesmo motivo: a falta de registro formal junto à agência.
Itens vão do alisamento à higiene pessoal
Entre os 78 produtos recolhidos estão alisantes, selagens, botox capilares e máscaras reconstrutoras, além de itens voltados à higiene pessoal, como sabonetes e cremes dentais. A lista completa foi divulgada pela Anvisa e pode ser consultada abaixo:
Lista completa de produtos da Cosmoética
- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos os lotes)
- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
- Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
- Fusion Liss Orient Beauty (todos)
- Progressiva Santore (todos)
- Progressiva Megarepair Luna System (todos)
- Creme Progressiva Luna System (todos)
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
- Progressiva Glowme (todos)
- Progressiva Diversi Hair (todos)
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
- Progressiva Care (todos)
- Progressiva JL Professional (todos)
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
- Progressiva Perfect Liss (todos)
- Selagem Chilena Ledebut (todos)
- Prohibida Bravie (todos)
- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
- Liberadah Bravie (todos)
- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
- Educ Hair Edumi (todos)
- Release Ledebut (todos)
- Extreme Reduct Dona Lara (todos)
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
- Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
- BTX Premium - Asaphepro (todos)
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
- Botox Collagen BTX Karseell (todos)
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
- Botox Blueberry Umecthair (todos)
- Botox Queen Hair (todos)
- Botox Violet Mask Ledebut (todos)
- Botox Branco Perla Profissional (todos)
- Botox Matizador Kalainne (todos)
- Botox Matizador Rute Rezende (todos)
- Botox XG Forest Hair (todos)
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
- Selagem Perla Profissional (todos)
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
- Selagem Kalainne (todos)
- Perfect Smooth (Selagem)
- Damy Monteiro Cosméticos (todos)
- Gloss Selagem Umecthair (todos)
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
- Selagem Gold - Ledebut (todos)
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
- Premium Master (Selagem)
- Liriu Cosméticos (todos)
- Selagem Extreme Kalainne (todos)
- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
- Máscara Realinhamento (todos)
Outro produto recolhido
- Truss Máscara Capilar Selante Blond — Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos
