BRASIL
Anvisa recolhe cosméticos irregulares e detergente sem registro
Agência identificou substâncias proibidas e produtos vendidos sem autorização no Brasil
Por Iarla Queiroz
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (26), o recolhimento de uma lista de produtos que apresentaram falhas graves em suas fórmulas ou estavam sendo comercializados sem o devido registro.
A medida atinge cosméticos de marcas conhecidas e até um detergente fabricado irregularmente.
Cosméticos da Rioquímica
A própria Rioquímica S.A. comunicou à Anvisa o recolhimento de quatro produtos após identificar concentrações de substâncias acima do permitido.
Entre eles estão:
- Rioderm Soft Cremoso Rioquímica 1L – em diversos lotes, com triclosan em nível de 0,512%, acima do limite de 0,3%;
- Riocare Baby com Fragrância 230 ml e 470 ml – lotes apresentaram concentração de methylisothiazolinone acima do permitido;
- Riohex 0,2 Dermo Suave – fabricado com a combinação de methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone, proibida em cosméticos sem enxágue.
Marca Nuance também na lista
A Anvisa suspendeu todos os lotes de três produtos da linha Nuance Liso Perfeito, fabricados pela Século Indústria de Cosméticos Ltda.
Leia Também:
- Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance Profissional;
- Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance 1kg;
- Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance.
A agência informou que os itens tinham apenas notificação, quando deveriam estar devidamente registrados. Com isso, a produção, venda, distribuição, propaganda e uso ficam proibidos.
Detergente fora da lei
O órgão determinou ainda a apreensão de todos os lotes do Detergente Desengordurante CH-10, da empresa Álvaro Tessettore Garcia Comércio e Serviços.
O produto não possui registro como saneante, e a empresa não tem autorização para fabricar. Assim, a comercialização está proibida em todo o país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes