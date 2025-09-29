Anvisa recolhe cosméticos irregulares e detergente sem registro

produtos recolhidos pela Anvisa - Foto: DIVULGAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (26), o recolhimento de uma lista de produtos que apresentaram falhas graves em suas fórmulas ou estavam sendo comercializados sem o devido registro.

A medida atinge cosméticos de marcas conhecidas e até um detergente fabricado irregularmente.

Cosméticos da Rioquímica

A própria Rioquímica S.A. comunicou à Anvisa o recolhimento de quatro produtos após identificar concentrações de substâncias acima do permitido.

Entre eles estão:

Rioderm Soft Cremoso Rioquímica 1L – em diversos lotes, com triclosan em nível de 0,512%, acima do limite de 0,3%;

– em diversos lotes, com triclosan em nível de 0,512%, acima do limite de 0,3%; Riocare Baby com Fragrância 230 ml e 470 ml – lotes apresentaram concentração de methylisothiazolinone acima do permitido;

– lotes apresentaram concentração de methylisothiazolinone acima do permitido; Riohex 0,2 Dermo Suave – fabricado com a combinação de methylchloroisothiazolinone e methylisothiazolinone, proibida em cosméticos sem enxágue.

Marca Nuance também na lista

A Anvisa suspendeu todos os lotes de três produtos da linha Nuance Liso Perfeito, fabricados pela Século Indústria de Cosméticos Ltda.

Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance Profissional;

Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance 1kg;

Máscara Capilar Liso Perfeito – Nuance.

A agência informou que os itens tinham apenas notificação, quando deveriam estar devidamente registrados. Com isso, a produção, venda, distribuição, propaganda e uso ficam proibidos.

Detergente fora da lei

O órgão determinou ainda a apreensão de todos os lotes do Detergente Desengordurante CH-10, da empresa Álvaro Tessettore Garcia Comércio e Serviços.

O produto não possui registro como saneante, e a empresa não tem autorização para fabricar. Assim, a comercialização está proibida em todo o país.