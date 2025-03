Revolta com traição, mulher ataca marido com mordidas e acaba presa

Mulher morde o marido e amante após descobrir chifre - Foto: Reprodução | Redes Sociais

No início do mês, em Parnaíba (PI), uma mulher identificada como Tatiane foi presa após atacar o marido com mordidas ao descobrir uma traição. O caso, que já era inusitado, ganhou ainda mais destaque quando ela concedeu uma entrevista, chamando a atenção da internet com suas declarações.

“Eu descobri uma traição, o bonitão ali disse que não tinha nada com ninguém… E aí chegou em casa com a outra, agora está achando ruim eu ter surtado, já que ele disse que eu não tinha motivo nenhum”, começou dizendo a mulher em entrevista que deu sob custódia.

Rindo da situação, Tatiane não perdeu tempo em contar toda a situação, como mordeu o corpo do homem quase inteiro e que a amante não ficou de fora. “Também mordi ela, bati nela, e ela está no Samu. […] Bati nos dois, fui presa… Ele me esfaqueou e não aconteceu nada com ele, já eu mordi ele e fui presa”, completou.

Perguntada se iria querer voltar com o ex, ela ainda disparou de forma agressiva. “Não! Eu quero que ele vá para o inferno… Isso que eu quero!”.