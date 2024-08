RG e CPF: qual documento atualiza 1ª após trocar de nome? Confira

- Foto: Agência Brasi

Quando uma pessoa passa a ter um nome social ou quer mudar o nome quando se casa, é necessário realizar a atualização dos documentos pessoais. O principal é começar pelo CPF.

>>>Saiba como economizar água e conta não pesar no bolso no final do mês

>>>"Quando sobe o gás, tudo aumenta": comerciantes reclamam de reajuste da Acelen

É necessário começar pelo CPF, porque este documento é estadual. Ou seja, caso a pessoa queira modificar o RG, documento nacional, ela não vai conseguir.

Veja passo a passo:

- Acesse o site da Receita Federal

- Clique em "Meu CPF"

- Acesse o serviço "Atualizar CPF"

- Clique no item "etapas para realização do serviço"

- São dois links diferentes: um para quem está com o CPF regular e outro para quem tem o número suspenso

- A atualização normalmente corrige os dados automaticamente, mas alguns dos casos precisam que a pessoa vá até um posto da Receita Federal para finalizar o serviço.

- Também é possível fazer a atualização nos Correios.

Novo RG

A partir de 2032, o RG passa a ser obrigatório. Muitos pontos de atendimento já estão realizando o atendimento, por isso, é importante estar atento.

Passo a passo:

A primeira via do CIN deverá ser feita presencialmente, basta que o cidadão faça o agendamento no órgão emissor em seu estado.

Caso seja a primeira via de identidade do cidadão, é necessário que se leve a certidão de nascimento ou de casamento.

A emissão da primeira via da CIN é gratuita. No caso de inclusão de nome social, é preciso levar um formulário preenchido e assinado. O prazo de emissão do novo documento pode levar até 21 dias