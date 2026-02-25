Rua brasileira desbanca Japão e é eleita a mais divertida do mundo

Rua dos Senado, no Rio de Janeiro - Foto: Alexandre Macieira/Riotur

Um endereço histórico do Rio de Janeiro acaba de colocar o Brasil no topo de um dos rankings turísticos mais prestigiados do mundo. Pela primeira vez na história, uma via da América do Sul foi coroada como a rua mais divertida do mundo pela revista britânica Time Out.

O feito é notável: a localidade brasileira superou ícones globais como a badalada Orange Street, em Osaka (Japão), e a charmosa Rua do Bonjardim, no Porto (Portugal).

A revista destaca que o segredo do sucesso não está em grandes luxos, mas em uma "simbiose rara" entre tradição e modernidade. Localizada no coração do Centro carioca, a Rua do Senado venceu a disputa graças à sua atmosfera boêmia, onde o samba centenário convive com novos coletivos artísticos e uma gastronomia autoral premiada.

O que faz da Rua do Senado o melhor endereço global?

A combinação entre história e modernidade é o segredo do sucesso. Entre os pontos que garantiram o título de rua mais divertida do mundo estão:

O icônico Armazém Senado , palco de rodas de samba desde 1907.

, palco de rodas de samba desde 1907. O Solar dos Abacaxis (instalado em uma antiga fábrica de 1912) e o Espaço 51, focado em peças vintage das décadas de 50 a 80.

(instalado em uma antiga fábrica de 1912) e o Espaço 51, focado em peças vintage das décadas de 50 a 80. A Destilaria Maravilha , com produção artesanal de destilados, e a culinária autoral do chef Lucio Vieira (restaurante Lilia), figura central na transformação gastronômica da região.

Como funciona o ranking

O levantamento anual da Time Out é feito com base em indicações de editores e especialistas ao redor do mundo. Entre os critérios avaliados estão:

Gastronomia

Bares e vida noturna

Cultura e arte

Espírito comunitário

Ocupação do espaço público

Novas iniciativas independentes

A simbiose entre o antigo e o novo

A revitalização da via não apagou o seu passado. Pelo contrário, o chef Lucio Vieira define o fenômeno como uma “simbiose rara”. A nova geração de frequentadores convive harmonicamente com o público tradicional do samba e dos sebos.

Essa energia independente e autêntica transformou a Rua do Senado em um destino obrigatório para quem busca a verdadeira essência carioca, longe dos roteiros óbvios à beira-mar.

O ranking de 2025 ainda conta com ruas de cidades como Berlim, Nova York e Montreal, consolidando o Rio de Janeiro como a capital mundial da diversidade urbana e cultural neste ano.