Saiba como afiar facas cegas em 1 minuto usando papel alumínio
Normalmente as facas ficam cegas ao cortar verduras por conta da casca
O uso de facas na cozinha é constante e atrelado a isso aparece a capacidade de corte por conta da quantidade de vezes que a faca é usada durante o dia. Ao cortar legumes, verduras e carnes elas acabam ficando cegas dificultando a continuidade do trabalho.
Há métodos profissionais para afiar as facas, ou na linguagem mais formal, restaurar o fio. Porém, esses métodos podem pesar no orçamento e acabar desestimulando que precisa usar facas diariamente.
Por essa razão, há um método caseiro que pode solucionar essa questão de forma prática e barata. O único instrumento que a pessoa precisa é um papel alumínio e a própria faca.
Saiba como funciona
- Corte um pedaço de papel alumínio de cerca de 30 centímetros de comprimento;
- Dobre até formar uma tira grossa e resistente;
- Passe o fio da faca de 10 a 15 vezes sobre a borda do papel alumínio;
- Teste o resultado cortando uma folha de papel ou um vegetal.
O método funciona pelo fato de o papel alumínio possui uma textura capaz de polir e alinhar o fio das lâminas. Ao passar o utensílio várias vezes, pequenas rebarbas são removidas, restaurando a capacidade de corte de forma rápida e eficaz.
