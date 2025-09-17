Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

O segredo do quibe perfeito: receita fácil, prática e saborosa

Praticidade e sabor reunidos em uma receita de quibe frito em apenas dois minutos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/09/2025 - 21:16 h
Quibe com poucos ingredientes e pronto em minutos
Quibe com poucos ingredientes e pronto em minutos -

Já sentindo o clima do final de semana? Então, nada melhor do que aproveitar os dias de descanso com uma receita prática, saborosa e que agrada todo mundo: um quibe superfácil de preparar!

Com poucos ingredientes e pronto em minutos, ele é perfeito para servir como entrada ou acompanhamento naquela refeição especial em família ou com os amigos. Crocante por fora, macio por dentro e aquele toque especial de hortelã, que faz toda a diferença. Já ficou com água na boca? Então, vamos colocar mão na massa!!

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A receita

Ingredientes:

  • 500 ml de água
  • 500g de trigo para quibe
  • 500g de carne moída
  • 1 cebola grande picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 ramos de hortelã picadinhos
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Comece fervendo a água. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e adicione a água quente. Deixe hidratar por cerca de 2 horas.

Depois desse tempo, o trigo terá absorvido toda a água. Adicione a carne moída, a cebola, o alho e a hortelã.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture tudo muito bem até formar uma massa bem homogênea.

Modele os quibes com as mãos, pressionando bem para que fiquem firmes. Se quiser o formato clássico, faça-os mais grossos no centro e afinando nas pontas. Aqueça o óleo e frite os quibes até dourarem. Retire e escorra em papel-toalha.

Leia Também:

Mais do que café: o grão que promete energia, saúde e vitalidade
Torta salgada de liquidificador: veja como fazer receita rápida
Pastel de sanduicheira: crocante, barato e pronto em 5 minutos

Prontinho! Agora é só servir e curtir essa delícia no seu fim de semana. Essa receita do canal Receitas, é simples, cheia de sabor e com aquele toque caseiro que transforma qualquer refeição em um momento especial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acompanhamento saboroso Quibe caseiro Quibe fácil Receita de quibe Receita de quibe fácil Receita de quibe rápido receita rápida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quibe com poucos ingredientes e pronto em minutos
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Quibe com poucos ingredientes e pronto em minutos
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Quibe com poucos ingredientes e pronto em minutos
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

x