GASTRONOMIA
O segredo do quibe perfeito: receita fácil, prática e saborosa
Praticidade e sabor reunidos em uma receita de quibe frito em apenas dois minutos
Por Andrêzza Moura
Já sentindo o clima do final de semana? Então, nada melhor do que aproveitar os dias de descanso com uma receita prática, saborosa e que agrada todo mundo: um quibe superfácil de preparar!
Com poucos ingredientes e pronto em minutos, ele é perfeito para servir como entrada ou acompanhamento naquela refeição especial em família ou com os amigos. Crocante por fora, macio por dentro e aquele toque especial de hortelã, que faz toda a diferença. Já ficou com água na boca? Então, vamos colocar mão na massa!!
A receita
Ingredientes:
- 500 ml de água
- 500g de trigo para quibe
- 500g de carne moída
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 ramos de hortelã picadinhos
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Comece fervendo a água. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e adicione a água quente. Deixe hidratar por cerca de 2 horas.
Depois desse tempo, o trigo terá absorvido toda a água. Adicione a carne moída, a cebola, o alho e a hortelã.
Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture tudo muito bem até formar uma massa bem homogênea.
Modele os quibes com as mãos, pressionando bem para que fiquem firmes. Se quiser o formato clássico, faça-os mais grossos no centro e afinando nas pontas. Aqueça o óleo e frite os quibes até dourarem. Retire e escorra em papel-toalha.
Leia Também:
Prontinho! Agora é só servir e curtir essa delícia no seu fim de semana. Essa receita do canal Receitas, é simples, cheia de sabor e com aquele toque caseiro que transforma qualquer refeição em um momento especial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes