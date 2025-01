Saiba como aumentar suas chances de ganhar na Mega da Virada 2024

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2024, que ocorrerá na próxima terça-feira, 31, promete um prêmio milionário de R$ 600 milhões, e quem quiser tentar a sorte tem até às 17h (horário de Brasília) do dia do sorteio para garantir a sua aposta. Mas, afinal, como aumentar as chances de levar esse prêmio para casa? Existem algumas estratégias para melhorar suas probabilidades, mas também é importante saber que o custo da aposta sobe à medida que você escolhe mais números.

Como funciona a aposta simples

Uma aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5,00, e nela o jogador escolhe 6 números das 60 opções disponíveis. A probabilidade de acertar todos os números e levar o prêmio de R$ 600 milhões é de uma em 50.063.860.

Apostando em mais números

A maneira mais direta de aumentar as chances de ganhar é apostando em mais números. Com isso, o custo da aposta sobe consideravelmente, mas a probabilidade de ganhar aumenta.

7 números: Aposta de R$ 35,00 com chance de 1 em 7.151.980.

8 números: Aposta de R$ 140,00 e chance de 1 em 1.787.995.

9 números: Aposta de R$ 420,00 e chance de 1 em 595.998.

10 números: Aposta de R$ 1.050,00 e chance de 1 em 238.399.

20 números: Aposta de R$ 193.800,00 e chance de 1 em 1.292.

O impacto dos bolões

Uma das maneiras mais populares de aumentar as chances sem precisar gastar uma fortuna é participar de bolões. Eles permitem que você aposte em mais números, dividindo o custo com outros participantes. Além disso, os bolões podem ser uma forma mais acessível de apostar, já que o valor é dividido entre todos os participantes.

Para a Mega da Virada, o valor mínimo de um bolão é de R$ 15,00. Cada cota, no entanto, não pode ser inferior a R$ 6,00, e os bolões podem ter entre 2 e 100 cotas. A Caixa Econômica Federal também permite a realização de bolões online pelo Loterias Online, com possibilidade de tarifa de até 35% do valor da cota, caso o bolão seja organizado pelas lotéricas.