Saiba quem é a campeã mundial de karatê que morreu um dia antes da formatura

Sarah estava em um veículo que capotou por volta das 4h30 - Foto: Reprodução redes sociais

A atleta faixa preta de karatê Sarah Louise Held, de 18 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na rodovia SC-150, em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 12, um dia antes da formatura da jovem no ensino médio.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Sarah estava em um veículo que capotou por volta das 4h30. Um outro ocupante, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

Quem é Sara?

Campeã mundial em 2024, Sarah começou a treinar karatê aos 5 anos de idade e acumulava diversos títulos. O sensei Valdecir Saretta, que a acompanhava desde a infância, descreveu a atleta como dedicada, talentosa e muito querida.

Além do título mundial conquistado em Fortaleza, em 2024, Sarah também foi:

campeã pan-americana na categoria até 17 anos;

recebeu, em julho, uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Capinzal.

neste ano, foi eleita melhor atleta do ranking estadual pela Federação Catarinense de Karatê (Fecaki-SC).

Nas redes sociais, o Colégio Unoesc Joaçaba lamentou a morte da estudante e destacou que ela era “dedicada, carinhosa e muito querida por todos”.

A instituição também informou que Sarah havia sido aprovada no curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). A festa de formatura, marcada para sábado, 13, foi remarcada.