Vendaval derruba estátua da Havan; peça custava cerca de R$ 1 milhão

Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um forte vendaval registrado na tarde desta segunda-feira, 15, derrubou a réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à loja da Havan, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A estrutura não resistiu às rajadas de vento que ultrapassaram os 90 km/h e acabou vindo ao chão.

De acordo com a empresa, apesar do impacto visual do desabamento, não houve registro de feridos nem danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada por segurança.

Estrutura tinha 35 metros e parte da escultura cedeu

A Estátua da Liberdade da Havan possuía 35 metros de altura ao todo, considerando a base e a escultura. A parte que caiu foi exclusivamente o corpo da estátua, que mede cerca de 24 metros.

Segundo a empresa, a estrutura estava instalada desde a inauguração da loja, em 2020, e passará agora por retirada completa do local, trabalho que será conduzido pela equipe de obras da rede.

Empresa afirma que fará vistoria técnica

Em nota, a Havan informou que uma vistoria técnica será realizada para identificar as causas da queda e definir os próximos passos. A empresa também destacou que todas as estátuas do grupo possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que atesta a regularidade da instalação.

Região enfrentou alerta severo de ventos

O desabamento ocorreu durante um período de alerta severo emitido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O aviso indicava a possibilidade de ventos superiores a 90 km/h entre 15h20 e 16h20.

Em Porto Alegre, as rajadas chegaram a 83,3 km/h, enquanto Canoas registrou ventos de até 96,3 km/h. O alerta foi enviado à população por meio do sistema Cell Broadcast, utilizado em situações de risco extremo, com orientação para que as pessoas se abrigassem longe de árvores, placas e postes.

Monitoramento confirmou intensidade do fenômeno

As condições meteorológicas foram identificadas por meio do radar de monitoramento instalado em Porto Alegre. Os registros consideram as seis horas anteriores às 16h desta segunda-feira, período em que a Região Metropolitana enfrentou os ventos mais intensos do dia.

Apesar da força do vendaval, a Defesa Civil não confirmou feridos relacionados diretamente à queda da estrutura em Guaíba.