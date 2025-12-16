Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vendaval derruba estátua da Havan; peça custava cerca de R$ 1 milhão

Réplica de 35 metros caiu após rajadas de vento acima de 90 km/h na Região Metropolitana de Porto Alegre

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/12/2025 - 14:58 h
Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval
Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval -

Um forte vendaval registrado na tarde desta segunda-feira, 15, derrubou a réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à loja da Havan, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A estrutura não resistiu às rajadas de vento que ultrapassaram os 90 km/h e acabou vindo ao chão.

De acordo com a empresa, apesar do impacto visual do desabamento, não houve registro de feridos nem danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada por segurança.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Estrutura tinha 35 metros e parte da escultura cedeu

A Estátua da Liberdade da Havan possuía 35 metros de altura ao todo, considerando a base e a escultura. A parte que caiu foi exclusivamente o corpo da estátua, que mede cerca de 24 metros.

Segundo a empresa, a estrutura estava instalada desde a inauguração da loja, em 2020, e passará agora por retirada completa do local, trabalho que será conduzido pela equipe de obras da rede.

Leia Também:

Greve dos petroleiros: movimento ganha força com adesão de novas unidades
Ainda dá tempo: Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta terça
Virginia, von Richthofen e Matsunaga: veja nomes mais buscados em 2025
PF mira bets suspeitas de escravizar brasileiros no exterior

Empresa afirma que fará vistoria técnica

Em nota, a Havan informou que uma vistoria técnica será realizada para identificar as causas da queda e definir os próximos passos. A empresa também destacou que todas as estátuas do grupo possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que atesta a regularidade da instalação.

Região enfrentou alerta severo de ventos

O desabamento ocorreu durante um período de alerta severo emitido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O aviso indicava a possibilidade de ventos superiores a 90 km/h entre 15h20 e 16h20.

Em Porto Alegre, as rajadas chegaram a 83,3 km/h, enquanto Canoas registrou ventos de até 96,3 km/h. O alerta foi enviado à população por meio do sistema Cell Broadcast, utilizado em situações de risco extremo, com orientação para que as pessoas se abrigassem longe de árvores, placas e postes.

Monitoramento confirmou intensidade do fenômeno

As condições meteorológicas foram identificadas por meio do radar de monitoramento instalado em Porto Alegre. Os registros consideram as seis horas anteriores às 16h desta segunda-feira, período em que a Região Metropolitana enfrentou os ventos mais intensos do dia.

Apesar da força do vendaval, a Defesa Civil não confirmou feridos relacionados diretamente à queda da estrutura em Guaíba.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Havan vendaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Estátua da Havan desabou em Guaíba durante vendaval
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x