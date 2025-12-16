BRASIL
Padre Júlio Lancellotti tem transmissões proibidas por arquidiocese
As redes do sacerdote também não serão mais atualizadas
A Arquidiocese de São Paulo determinou a suspensão da transmissão das missas da paróquia liderada pelo padre Júlio Lancellotti. A decisão foi comunicada pelo próprio sacerdote na celebração do último domingo, 14.
Depois da Missa do 3º Domingo do Advento, o padre se pronunciou agradecendo a toda a equipe que participou das transmissões.
Abandono das redes sociais
Somado a isso, Lancellotti ainda disse que não vai mais utilizar suas redes sociais, que foram atualizadas pela última a cerca de seis dias.
Em seus discurso, o padre afirmou que: "Mesmo que a gente fique sem ar, vai aparecer um tubo de oxigênio". Ele continua sua fala dizendo que “o amor de Deus é o oxigênio.”
O religioso ainda informa que as cerimônias vão seguir acontecendo de forma presencial e que ele vai estar presente aos que precisarem rezar.
Nota da paróquia
A paróquia divulgou uma nota confirmando o fim das transmissões e salientando que suas redes não serão atualizadas por um período de recolhimento temporário.
Ele ainda ratifica que segue as diretrizes impostas pela Arquidiocese de São Paulo.
