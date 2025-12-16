Menu
BRASIL
BRASIL

Padre Júlio Lancellotti tem transmissões proibidas por arquidiocese

As redes do sacerdote também não serão mais atualizadas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/12/2025 - 15:35 h | Atualizada em 16/12/2025 - 15:48
Padre Julio Lancellotti deixa de ter suas missas transmitidas pela Arquidiocese de São Paulo
A Arquidiocese de São Paulo determinou a suspensão da transmissão das missas da paróquia liderada pelo padre Júlio Lancellotti. A decisão foi comunicada pelo próprio sacerdote na celebração do último domingo, 14.

Depois da Missa do 3º Domingo do Advento, o padre se pronunciou agradecendo a toda a equipe que participou das transmissões.

Abandono das redes sociais

Somado a isso, Lancellotti ainda disse que não vai mais utilizar suas redes sociais, que foram atualizadas pela última a cerca de seis dias.

Em seus discurso, o padre afirmou que: "Mesmo que a gente fique sem ar, vai aparecer um tubo de oxigênio". Ele continua sua fala dizendo que “o amor de Deus é o oxigênio.”

O religioso ainda informa que as cerimônias vão seguir acontecendo de forma presencial e que ele vai estar presente aos que precisarem rezar.

Nota da paróquia

A paróquia divulgou uma nota confirmando o fim das transmissões e salientando que suas redes não serão atualizadas por um período de recolhimento temporário.

Ele ainda ratifica que segue as diretrizes impostas pela Arquidiocese de São Paulo.

