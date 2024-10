Saiba quem é Nathalia Urban, jornalista que morreu na Escócia

Nathalia Urban tinha trajetória em defesa as causas sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jornalista brasileira chamada Nathalia Urban, de 36 anos, morreu na última segunda-feira, 23, após cair de uma ponte, em Edimburgo, na Escócia.

De acordo com o g1, a jornalista chegou a ser socorrida, mas sofreu morte cerebral após dias internada. Autoridades investigam as causas da queda.

Veja também:

>>>X avança na Justiça para reabertura no Brasil

>>>Corpo encontrado concretado em muro pode ser de advogada desaparecida

Com uma trajetória marcada por defesa a causas sociais, Nathalia se formou em Jornalismo na Universidade Católica de Santos e estagiou no jornal A Tribuna, em São Paulo.

Hoje, atuava como analista e repercutia acontecimentos internacionais no jornal noticário Bom Dia 247 e era âncora do programa Globalistas, ambos exibidos na TV 247.

Nascida em 25 de dezembro de 1987, na cidade de Santos, em São Paulo, Nathalia era filha de mãe solo e feminista. Se mudou para João Pessoa, na Paraíba, quando tinha 15 anos e morou parte da adolescência na cidade.

>>>Jovem barrado por não ser considerado pardo vence processo contra USP

>>>Na ONU, comunidade internacional tenta evitar guerra na Líbano

A jornalista contou sua trajetória ao também jornalista Leonardo Attuch, em setembro de 2021, durante entrevista para o quadro ‘Grandes Jornalistas’, da TV Brasil 247.

Na ocasião, Nathalia falou sobre o período que viveu em João Pessoa e desenvolveu interesse por história e política, influenciada pelo professor do Ensino Médio, Mário Romero. Na cidade, ingressou na faculdade quando passou em primeiro lugar no vestibular de Antropologia na Universidade Federal da Paraíba.

Nathalia perdeu pouco após ser aprovada em vestibular | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A conquista foi uma felicidade para a mãe, que morreu pouco tempo depois em decorrência de um câncer nos ossos. Depois da morte da mãe, ela se mudou para São Paulo aos 19 anos, onde deu continuidade aos estudos. Na capital paulista, Nathalia foi aprovada na PUC São Paulo e deixou a Antropologia de lado.

Pouco tempo depois, voltou à terra natal e estudou Jornalismo na Universidade Católica de Santos.

Nathalia e o namorado | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em 2013, ela entrou para o Grupo Tribuna. Ela trabalhou como estagiária no Jornal A Tribuna até a avó morrer e ela buscar um novo significado para a vida. Naquele mesmo ano, ela partiu com o companheiro à época para uma vida em Londres, na Inglaterra. Insatisfeita com a vida na Inglaterra, ela foi morar na Escócia.

Nathalia também amava gatos e compartilhava diversos registros na Escócia e com o namorado, Damien. A família de Nathalia autorizou a doação de órgãos.