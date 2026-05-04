Saiba quem eram os dois mortos no acidente de avião em Belo Horizonte

Após colidir com o edíficio, aeronave caiu no estacionamento do local e chegou a atingir um carro - Foto: Reprodução | Redes sociais

As duas vítimas fatais do acidente de avião registrado nesta segunda-feira, 4, em Belo Horizonte, foram identificadas pelas autoridades mineiras. Além deles, os três feridos no acidente também foram identificados.

Os dois mortos no acidente são:

o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos;

o médico-veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho de Nilo Souto (PDT), prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT). Ele estava no banco do copiloto.

Entre os sobreviventes do acidente estão:

Leonardo Berganholi, de 56 anos;

Arthur Berganholi, de 25, filho de Leonardo;

Hemerson Almeida Souza, de 53 anos.

Segundo os bombeiros, os feridos foram resgatados com múltiplas fraturas e com quadros de saúde considerados graves. Os três foram levados pelos bombeiros para o Hospital João XXIII, especializado em emergências e traumas.

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Os envolvidos no acidente eram sócios da empresa Uaitag, que atua no setor de tecnologia e cartões.

Entenda o caso

Pela manhã, a aeronave havia partido da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e fez uma parada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, onde duas passageiras desembarcaram e Hemerson Souza embarcou.



Às 12h16, o avião decolou com destino a São Paulo, mas o piloto perdeu o controle e a aeronave se chocou com um prédio residencial menos de 10 minutos depois. No momento da decolagem, o piloto chegou a reportar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem.



Ninguém que estava no prédio foi atingido, e o edifício foi totalmente evacuado pelo Corpo de Bombeiros pouco antes das 14h. O acidente aconteceu em uma rua paralela à Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias da capital mineira.

Vídeo mostra resgate das vítimas de acidente com avião em BH pic.twitter.com/XiR0Kxd2kV — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) May 4, 2026

"Ela [aeronave] bateu entre o terceiro e o quarto andar, na caixa de escada. Se tivesse batido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência, esses apartamentos estavam ocupados, segundo informações. O que visualizamos foi a estrutura dessa aeronave projetada dentro da caixa da escada, sem atingir outros apartamentos", disse o tenente Raul, do Corpo de Bombeiros.

Aeronave irregular

O registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostra que o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. A aeronave tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e tem peso máximo de decolagem de 1.633 quilos.

De acordo com a Anac, a aeronave não tinha operação autorizada para táxi aéreo, ou seja, não poderia ser utilizada para transporte comercial de passageiros ou cargas mediante pagamento, como fazem empresas de táxi aéreo. Modelo é conhecido como "sertanejo".

O que causou o acidente?

As causas do acidente são investigada por equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB).

Além disso, equipes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) estiveram no local do acidente para coletar dados, preservar elementos e levantar informações que possam ajudar na investigação.

A Polícia Civil de Minas Gerais também apura as circunstâncias que levaram à queda do avião.