Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, nesta segunda-feira, 4. O caso ocorreu na rua Ilacir Pereira Lima, bairro Silveira.

Segundo informações preliminares, a aeronave teria colidido contra um dos andares do edifício, antes de encontrar o muro do estacionamento. A carcaça teria atingido um dos carros que estava no local.

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Veja vídeo:

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está atuando na ocorrência. A área foi isolada pela Polícia Militar, que trabalha na retirada de moradores como medida de segurança.

Quatro pessoas estavam na aeronave, segundo informações da CNN. O piloto está preso às ferragens e outras três pessoas em estado grave.



Além disso, a Força Aérea Brasileira (FAB) também segue sem notas oficiais sobre o caso. Também não há detalhes sobre o que teria causado o acidente.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, a aeronave aparece completamente destruída e, no local em que houve a colisão, há um buraco aberto na edificação.

Prédio destruído | Foto: Luiza Nascimento

Casos aéreos recentes no Brasil

No dia 18 de abril, a queda de um avião monomotor resultou na morte do piloto em uma área rural de Altair, no interior de São Paulo. A vítima estava sozinha na aeronave e foi encontrada carbonizada.

No dia 3 do mesmo mês, um avião de pequeno porte caiu em um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, provocando um incêndio e deixando três pessoas mortas.

Já em março, dia 29, pai e filho, identificados como Everaldo Pereira da Costa Filho e Valentim Rufino da Costa, morreram durante a queda de um avião de pequeno porte caiu em Rio Claro, no Rio de Janeiro.

Dois dias antes, um avião com crianças caiu em uma aldeia indígena no Pará, mas apesar do impacto, não houve registro de feridos.

Em 21 de março, uma pessoa morreu após a queda de um monomotor no Aeroclube de Manaus, um dos pontos de maior movimentação da aviação geral no Norte do país. A aeronave havia acabado de deixar a pista, quando perdeu sustentação e caiu em uma área de vegetação densa.

No início do ano, em 19 de janeiro, um avião caiu logo após decolar em Guarapari, no Espírito Santo, e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Boa Vista, mas não houve registro de vítimas.

*Matéria em atualização