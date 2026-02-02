Salário mínimo reajustado de 2026 começa a ser pago; veja valor

Siga o A TARDE no Google

novo salário mínimo nacional - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O novo salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621, começará a ser pago já na nesta semana, nos contracheques depositados até o quinto dia útil de fevereiro, conforme prevê a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A medida beneficia trabalhadores formais, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais vinculados ao salário mínimo.

O reajuste de 6,79%, equivalente a R$ 103, foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento em dezembro de 2025 e entrou em vigor desde janeiro. Antes, o valor do piso nacional era de R$ 1.518.

Quem terá direito ao novo salário mínimo

O aumento impacta milhões de brasileiros e não se limita apenas aos trabalhadores que recebem o piso nacional. Entre os beneficiados estão:

Aposentadorias e benefícios do INSS: o valor mínimo de aposentadorias, auxílio-doença e auxílio-reclusão passa a ser R$ 1.621. Quem recebe acima do piso teve reajuste de 3,9%.

Seguro-desemprego: o valor mínimo do benefício agora é de R$ 1.621, enquanto o teto foi ajustado para R$ 3.703,99.

Abono salarial PIS/Pasep: o pagamento em 2026, referente ao ano-base 2024, também segue o piso, garantindo que nenhum trabalhador receba mais que R$ 1.621.

BPC (Benefício de Prestação Continuada): idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade passam a receber R$ 1.621 mensais.

Quando o novo salário será pago

De acordo com a CLT, os salários devem ser pagos até o quinto dia útil de fevereiro, o que significa que muitos trabalhadores receberão o aumento nos depósitos feitos até sexta-feira, 6 de fevereiro. O reajuste só se aplica a quem tem rendimentos diretamente vinculados ao piso nacional.