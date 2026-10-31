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BRASIL

Salvador está entre destinos mais procurados para feriadão de Finados

Aeroportos brasileiros devem receber 2 milhões de passageiros

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE | 12.2.2020

Salvador ocupa o quarto lugar no ranking de cidades mais procuradas do Brasil para o feriado do Dia dos Finados, comemorado na segunda-feira, 2. Ao todo, os aeroportos brasileiros devem receber 2 milhões de passageiros, segundo estimativa divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur).

A projeção considera o período de 30 de outubro a 3 de novembro, com expectativa de que mais de 10,3 mil voos cruzem o céu do Brasil, aquecendo o setor por meio da rede hoteleira e da busca por experiências turísticas voltadas ao descanso e ao lazer.

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"Cada feriado é uma oportunidade de redescobrir o Brasil. Temos uma diversidade de destinos, paisagens, culturas e experiências que fazem do nosso país um lugar especial para viajar. Quando o brasileiro escolhe conhecer o próprio país, ele também movimenta comunidades, fortalece pequenos empreendedores e contribui para que o turismo gere oportunidades em todas as regiões”, destaca o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

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Confira ranking:

Com o turismo doméstico em alta, a busca por hospedagens deu um salto de 103% em relação ao ano passado, segundo a plataforma Decolar.

O roteiro dos brasileiros se divide principalmente entre as grandes metrópoles e as praias do Nordeste. No ranking aparecem:

  1. São Paulo (SP);
  2. Rio de Janeiro (RJ);
  3. Recife (PE);
  4. Salvador (BA);
  5. Fortaleza (CE);
  6. Maceió (AL);
  7. Porto Alegre (RS);
  8. Curitiba (PR);
  9. Foz do Iguaçu (PR);
  10. Belo Horizonte (MG).

Em capitais como Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia, a expectativa é de crescimento em 9,4% em embarques e desembarques, na comparação com o mesmo período de 2025, projetando mais de 255,2 mil passageiros nos estados.

Já no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o alcance no número de pessoas que circularão pelo terminal é de 3,6% em relação ao mesmo período de 2025, concentrando cerca de 824 mil em 4.500 voos previstos no fim de semana – a maior concentração do país, com 43,6% dos voos projetados nacionalmente.

Do Sul ao Nordeste, os dados também destacam a circulação de voos domésticos. Juntos, Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE) somam quase 200 mil passageiros, que devem movimentar o total de 1.374 voos domésticos.

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