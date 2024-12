Sargento do Exército é preso por abusar de neta e de duas sobrinhas

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução/ Instagram

Um sargento do Exército da reserva foi preso acusado de estuprar uma neta de 11 anos e duas sobrinhas da esposa. na cidade do Gama, no Distrito Federal.

O autor, de 53 anos, foi detido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na tarde desta quinta-feira, 21. Segundo as investigações, uma das vítimas revelou os abusos para a professora, que acionou o Conselho Tutelar e a DPCA, em junho deste ano.

O sargento também responde a outros dois inquéritos policiais por ter abusado sexualmente de mais três vítimas. Portanto, é investigado por estupro de vulnerável de, no mínimo, seis pessoas.

A prisão tem o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada ou convertida em preventiva. A pena pelo crime de estupro de vulnerável é de 08 a 15 anos de reclusão, para cada vítima.