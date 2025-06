Score do Serasa: veja dicas para ter uma boa pontuação

Score do Serasa - Foto: Reprodução | Serasa

Uma das maiores preocupações das pessoas, principalmente nos momentos de quitação de dívidas e recente pagamento do imposto de renda, é seu Score no Serasa.

Com isso em mente, o Portal A TARDE vai explicar como tornar sua pontuação alta e quais medidas não devem ser feitas para resultar em uma redução. Além disso, nessa matéria será explicado como ele funciona e em que ponto das vidas dos brasileiros o Score afeta.

O que é o Score do Serasa?

O Score é uma ferramenta de análise de risco de crédito baseado em modelos estatísticos, tendo uma pontuação mínima de 0, apresentando um maior risco, indo até 1000 para menor risco. Esses números indicam a probabilidade de um consumidor cumprir com suas obrigações financeiras.

Tal pontuação é ligada diretamente ao CPF do indivíduo, auxiliando empresas como bancos, agências telefônicas, imobiliárias e lojas a avaliarem os riscos de oferecerem créditos a determinados clientes.

Como aumentar seu Score no Serasa?

Para aumentar seu Score e ser hábil a receber algumas vantagens e créditos, é preciso:

Pagar as contas de forma pontual

Ser pontual no pagamento de suas dívidas é essencial para um bom score, isso inclui faturas de cartão de crédito, contas de consumo e financiamento. Tal pontualidade apresenta uma responsabilidade financeira, aumentando

Usar crédito com moderação

Evitar utilizar o limite disponível no cartão de crédito, sendo ideal mantê-lo abaixo dos 30%, com isso, reduzindo o risco percebido pelas instituições financeiras, recebendo um score mais alto.

Porém, ao mesmo tempo, caso utilizado todo limite, e pagar o valor todo da fatura, pode demonstrar ao mercado tanto uma boa responsabilidade financeira, uma boa capacidade monetária, podendo resultar em um aumento do limite do cartão de crédito.

Negociar e quitar dívidas

Caso a pessoa tenha dívidas atrasadas é necessário que elas sejam renegociadas com os credores. A quitação ou regularização dessas pendências pode melhorar significativamente sua pontuação.

Monitorar o Score regularmente

Acompanhar sua pontuação em plataformas confiáveis para a identificação de possíveis erros ou inconsistências, essas boas práticas influenciam na pessoa entender como o score funciona.

Atualizar seus dados cadastrais

Entender se seus dados cadastrados estão todos em ordem nas instituições de crédito também pode afetar na pontuação a longo prazo. Já que dados precisos facilitam a análise do perfil, contribuindo para uma pontuação mais favorável e bem analisada.

Como consultar seu Score?

Para chegar ao seu Score é preciso acessar o site ou aplicativo do Serasa, caso não tenha uma conta, é necessário criar uma.

Após o cadastro, a pontuação do Serasa Score será automaticamente exibida na tela. Para mais detalhes de sua pontuação, basta clicar em cima dela para acompanhar.

Além disso, é possível conectar suas contas bancárias, ou FGTS ao Serasa Score, novas informações sobre sua saúde financeira poderão ser adicionadas ao cálculo da pontuação, e caso sejam relevantes e positivas, podem ajudar a manter ou até aumentar o número.

Vale lembrar que esses dados não reduzem a pontuação.

Como fazer a conexão bancária?

Acesse o aplicativo da Serasa, consulte seu Serasa Score e clique em Minhas Conexões.

Selecione a instituição da conta a ser conectada.

Preencha seus dados.

Aguarde a conexão ser finalizada e pronto

Como o Score é calculado?

A Serasa considera seis pilares principais no cálculo do score, cada um com seu peso específico.

Pagamento, peso na pontuação, 29%

Este pilar considera os dados do Cadastro Positivo, reunindo informações compartilhadas por empresas dos setores financeiro, telecomunicações, energia e saneamento. O histórico de pagamento de contratos como empréstimos, parcelamentos, cartão de crédito e contas de consumo (como luz e telefone) é levado em conta.

Experiência no mercado, peso na pontuação, 24%

Este fator faz análise de quanto tempo a pessoa tem um relacionamento com o mercado de crédito. Com o tempo, à medida que mais informações são registradas o score tende a aumentar, principalmente após dois anos de histórico financeiro

Dívidas, peso na pontuação, 21%

Este quesito analisa os registros de dívidas negativas no cadastro de inadimplentes do Serasa. Evitar que uma dívida seja negativada, e, caso isso aconteça, é preciso que ela seja quitada o mais rápido possível para que sua pontuação não caia.

Busca por crédito, peso na pontuação, 12%

Todas as vezes que as empresas consultam seu CPF para avaliar seu crédito, isso pode, temporariamente, impactar a sua pontuação. O score considera consultas feitas nos últimos seis meses.

Solicitar crédito de forma equilibrada e evitar muitas simulações e um espaço muito curto de tempo fará com que seu score cresça.

Cadastral, peso na pontuação, 8%

Possuir seus dados cadastrais sempre atualizados pode fazer com que seu score aumente com o decorrer do tempo, inclusive com o aumento da idade.

Contratos, peso na pontuação, 6%

Este ponto também analisa os dados do Cadastro Positivo, analisando a quantidade dos contratos de crédito ativos no nome da pessoa e seu tempo de duração. Quanto mais antigos e estáveis os contratos, maior o impacto positivo no score.

Faixas de Classificação

Quatro faixas de pontuação do Serasa Score indicam diferentes possibilidades de obtenção de crédito.

De 0 a 300

Esta faixa indica uma grande possibilidade de inadimplência, logo uma chance considerada muito baixa para obter crédito.

Score de 0 a 300 | Foto: Reprodução | Serasa

De 301 a 500

Este ponto indica uma chance considerável de inadimplência, e, consequentemente, uma chance baixa de conseguir algum crédito.

Score de 301 a 500 | Foto: Reprodução | Serasa

De 501 a 700

Esta faixa já apresenta uma chance baixa de inadimplência, com isso, uma boa chance de conseguir algum crédito

Score de 501 a 700 | Foto: Reprodução | Serasa

De 701 a 1000

Quem está nesta faixa indica uma probabilidade muito baixa de inadimplência, logo, terá uma chance alta de conseguir créditos.

Score de 701 a 1000 | Foto: Reprodução | Serasa

Algumas dicas para ter um score positivo

Visando auxiliar as pessoas que buscam possuir um score melhor, o Portal A TARDE entrou em contato com o superintendente do Procon Ricardo Maurício.

Além dos pontos apresentados pelo Serasa, o superintendente aconselhou que as pessoas “Busquem exercer uma boa educação financeira se atentando aos preços, evitando os excessos”.

Além disso, para as pessoas que estão com o score baixo e querem mudar esta situação

“Para score baixo, o primeiro passo é buscar os órgãos de proteção ao consumidor procurando orientações de boas práticas. A partir disso, buscar adotar essas boas práticas”.