Seap vai investigar suposta agressão contra homem que espancou namorada

Ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) do Rio Grande do Norte disse que vai abrir um procedimento para apurar uma suposta agressão sofrida por Igor Cabral, autor de mais de 60 socos que deixou o rosto da sua namorada, Juliana Soares, desfigurado. Cabral afirma ter sido agredido por policiais penais na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN), onde está preso desde sexta-feira, 1º.

Em nota, a SEAP informou que que tomou as providências imediatas após receber a denúncia. A Coordenadoria de Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram até a unidade prisional para acompanhar Igor, que foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para realizar exame de corpo de delito.

Juliana Soares foi espancada com mais de 60 socos em um elevador de um condomínio localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (27). Ela está internada no Hospital Universitário Onofre Lopes e segue sem previsão de alta.

A advogada de defesa da vítima, Renata Araújo, publicou uma nota nas redes sociais dizendo que a sua cliente está em processo de recuperação e agradeceu as orações e vibrações de carinho. Araújo disse ainda que muitas pessoas têm desejado mandar flores, mas por recomendação médica, o hospital não está recebendo esse tipo de encomenda. Ela acrescenta ainda que, posteriormente, vai ser disponibilizado um endereço para que as pessoas possam enviar lembranças e mensagens de afeto.

Confira a nota da íntegra assinada pelas advogadas Renata Araújo e Caroline Mafra:

Informamos que Juliana esta bem e em processo de recuperação no hospital. Agradecemos de coração todo o carinho, as orações e as mensagansque temos recebido- tem sido uma fonte importante de força nesse momento.

Nos ultimos dias algumas pessoas têm entrado em contato querendo enviar flores e outros presentes para Juliana e, por isso, gostaríamos de esclarecer alguns pontos:

Por orientação medica e para evitar riscos de infecções hospitalares, não está sendo permitido o recebimento de flores no hospital. Também, no momento, não estão autorizadas visitas de pessoas externas à rede de apoio dela.

Estamos nos organizando para definir um endereço postal onde ela poderá, posteriormente, receber objetos e demonstrações de carinho que não apresentem riscos à sua recuperação.

Assim que Juliana tiver alta, ela poderá receber pessoalmente as flores e todo e afeto que você em desejado compartilhar com ela. Ainda não há uma previsão de alta, mas seguimos unidos e em oração para que ela consiga superar esses momentos difíceis com calma e tranquilidade - fatores essenciais para a recuperação da saúde dela. Agradecemos a compreensão, e manteremos todos informados.

Relembre o caso

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso no sábado, 26, após espancar a namorada com 61 socos em um elevador de um condomínio em Natal, Rio Grande do Norte. O momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Identificada como Juliana Garcia dos Santos, a vítima ficou com o rosto desfigurado e ensanguentado e foi socorrida por vizinhos. Ela será submetida à cirurgia após fraturar o maxilar e o queixo. Igor foi detido ainda no local e será indiciado por tentativa de feminicídio.

No vídeo, é possível ver ambos no elevador, de lados opostos. Eles parecem estar tendo uma discussão, quando Igor, que estava na porta do elevador, parte para cima de Juliana e desfere ao menos 61 socos no rosto da vítima. Após o acontecido, ela se levanta, desnorteada e com o rosto ensanguentado, e sai do elevador. O agressor também se retira. Cenas fortes, o Portal A TARDE decidiu não exibir o vídeo.

Quem é Igor Cabral

Igor Cabral tem histórico como atleta profissional. Ele integrou a seleção brasileira de basquete 3x3 e disputou torneios internacionais, incluindo campeonatos mundiais. O nome dele também consta nos registros da Liga Nacional de Basquete e dos Jogos Olímpicos.

Após a repercussão do caso, Igor desativou as redes sociais. A prisão em flagrante foi convertida para preventiva. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.