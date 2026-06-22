Segunda pessoa mais velha do Brasil completa 115 anos em Pernambuco

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A segunda centenária mais velha do Brasil, a pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, celebrou seu 115º aniversário neste ultimo domingo, 21, ao lado de seus familiares em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Ela fica atrás apenads de Yolanda Beltrão de Azevedo, também com 115 anos, mas com aniversário em 13 de janeiro, o que a coloca como a mais velha em idade cronológica.

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A organização internacional LongeviQuest, especializada na validação de registros de supercentenários, reconheceu oficialmente a idade de Beatriz. Com isso, ela passa a ser registrada como a sexta pessoa viva mais velha do mundo.

Sobre Beatriz Ferreira Duarte

Nascida em 21 de junho de 1911, no município de Moreno, Beatriz construiu sua vida na Região Metropolitana do Recife, onde se dedicou ao lar e à criação dos filhos ao lado do marido, Amaro Cipriano Duarte, falecido em 1990.

Em mais de um século de vida, ela testemunhou diferentes períodos históricos e enfrentou perdas familiares significativas, incluindo a morte de 11 irmãos, além de quatro filhos ainda recém-nascidos e da filha Maria Auxiliadora, em 2019.

Atualmente, sua descendência inclui três filhos, sete netos, 12 bisnetos e uma tataraneta.