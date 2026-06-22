Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Segunda pessoa mais velha do Brasil completa 115 anos em Pernambuco

Idosa é a sexta pessoa viva mais velha do mundo

Agatha Victoria Reis
Por
Beatriz Ferreira Duarte
Beatriz Ferreira Duarte - Foto: LongeviQuest/Reprodução

A segunda centenária mais velha do Brasil, a pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, celebrou seu 115º aniversário neste ultimo domingo, 21, ao lado de seus familiares em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Ela fica atrás apenads de Yolanda Beltrão de Azevedo, também com 115 anos, mas com aniversário em 13 de janeiro, o que a coloca como a mais velha em idade cronológica.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A organização internacional LongeviQuest, especializada na validação de registros de supercentenários, reconheceu oficialmente a idade de Beatriz. Com isso, ela passa a ser registrada como a sexta pessoa viva mais velha do mundo.

Leia Também:

BRASIL

Meta é condenada por derrubar perfil 'Café com teu pai'; entenda
Meta é condenada por derrubar perfil 'Café com teu pai'; entenda imagem

BRASIL

Anac autoriza duas novas companhias aéreas internacionais no Brasil; veja quais são
Anac autoriza duas novas companhias aéreas internacionais no Brasil; veja quais são imagem

EMPRESAS

Após fechar fábricas, JBS, dos irmãos Batista, anuncia expansão de R$ 772 milhões
Após fechar fábricas, JBS, dos irmãos Batista, anuncia expansão de R$ 772 milhões imagem

Sobre Beatriz Ferreira Duarte

Nascida em 21 de junho de 1911, no município de Moreno, Beatriz construiu sua vida na Região Metropolitana do Recife, onde se dedicou ao lar e à criação dos filhos ao lado do marido, Amaro Cipriano Duarte, falecido em 1990.

Em mais de um século de vida, ela testemunhou diferentes períodos históricos e enfrentou perdas familiares significativas, incluindo a morte de 11 irmãos, além de quatro filhos ainda recém-nascidos e da filha Maria Auxiliadora, em 2019.

Atualmente, sua descendência inclui três filhos, sete netos, 12 bisnetos e uma tataraneta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil

Relacionadas

Mais lidas