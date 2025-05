Seis pessoas ficam feridas em ataque a tiros em praia do Nordeste

Polícia Civil está investigando o crime - Foto: Reprodução | Instagram | Polícia Civil Pernambuco

Na noite de domingo, 20, um ataque a tiros que aconteceu na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, deixou seis pessoas feridas.

De acordo com o Diário de Pernambuco, as vítimas são duas mulheres de 33 e 38 anos, dois homens de 39 e 50 anos e dois adolescentes do sexo masculino. Todos sobreviveram, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

Segundo informações preliminares, os tiros foram disparados por ao menos três pessoas. A Polícia Civil informou que investiga as ocorrências de lesão corporal e tentativa de homicídio na Praia de Gaibu.