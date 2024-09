Seis são mortos em Sergipe em chacina após campeonato de sinuca

A polícia foi chamada após seis vítimas de disparo de arma de fogo serem encontradas em um carro abandonado - Foto: Polícia Civil de Sergipe/Divulgação

Três suspeitos de uma chacina que vitimou seis pessoas no povoado Lajes, em Nossa Senhora Aparecida (SE), foram presos durante este fim de semana por policiais civis e militares. Segundo informações preliminares, uma briga entre participantes de um campeonato de sinuca em um bar teria motivado o crime.

A polícia foi chamada após seis vítimas de disparo de arma de fogo serem encontradas em um carro abandonado em uma estrada rural, atrás do cemitério do povoado.

Na noite de sábado, 7, foi preso em flagrante José Sandro dos Santos, de 31 anos, principal suspeito. Ele, que já passou pelo sistema prisional, admitiu ter brigado com as vítimas. Foram apreendidas também uma espingarda calibre 12, munições e uma motocicleta que teria sido utilizada no crime.

No fim da tarde de domingo, 8, foram localizados Ivandro dos Santos e Alexssandro dos Santos, também suspeitos e que estavam foragidos. A Polícia Civil do estado informou que, ao serem abordados, eles teriam reagido, e por isso foram atingidos pelos policiais e não resistiram aos ferimentos.

As vítimas foram identificadas como Adriano Bispo dos Santos, 36 anos; Jeovane Góis Lima, 31 anos; José Valduilson Oliveira, 61 anos; João Paulo Santana Bispo, 31 anos; Jeferson Sabino Bomfim, 29 anos; e Jackson Souza de Carvalho.