MOBILIDADE

Sem padronização? Ônibus vão retomar pintura nas cores originais

Documento citou a necessidade em atualizar a padronização visual e novo layout da frota de veículos

Por Leilane Teixeira

19/08/2025 - 23:20 h
Os veículos que já tiverem passado pela pintura, deverão retomar as cores anteriores
Uma decisão judicial suspendeu a exigência de pintura dos ônibus municipais da cidade de Guarulhos, em São Paulo. A medida havia sido determinada pela Portaria nº 04/2025, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), que tinha determinado que os coletivos da cidade fossem pintados nas cores utilizadas pelo partido do prefeito.

Com a decisão, as concessionárias deverão manter os veículos com as cores atuais, baseadas apenas nos tons das bandeira do município e acompanhadas do brasão da cidade. Os veículos que já tiverem passado pela pintura, deverão retomar as cores anteriores.

Consideração da Justiça

O juiz responsável considerou que a nova padronização utilizaria as cores associadas ao Partido Liberal (PL), legenda do atual prefeito Lucas Sanches. Essa ação, segundo a Justiça, configuraria violação de alguns princípios, como:

  • Princípio da moralidade
  • Princípio da impessoalidade
  • Além de possível promoção pessoal e propaganda político-partidária.

A ação foi movida pelo ex-prefeito Elói Pietá.

Entenda a exigência anterior

A portaria da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) da prefeitura determinava que as empresas de ônibus de Guarulhos, na Grande São Paulo, pintassem toda a frota que presta serviços nas linhas municipais até o dia 31 de dezembro de 2025.

O documento apontava a "necessidade em atualizar a padronização visual e novo layout da frota de veículos do transporte público coletivo municipal de passageiros", mas não especificou porque a mudança seria importante e nem deu justificativas.

Alguns veículos chegaram a receber a nova pintura, com cores predominante amarela e azul, as mesmas cores do PL, partido do prefeito Lucas Sanches, A bandeira de Guarulhos, apesar de ter cor azul predominante, não tem tons amarelos significativos.

x