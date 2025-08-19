MOBILIDADE
Sem padronização? Ônibus vão retomar pintura nas cores originais
Documento citou a necessidade em atualizar a padronização visual e novo layout da frota de veículos
Por Leilane Teixeira
Uma decisão judicial suspendeu a exigência de pintura dos ônibus municipais da cidade de Guarulhos, em São Paulo. A medida havia sido determinada pela Portaria nº 04/2025, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), que tinha determinado que os coletivos da cidade fossem pintados nas cores utilizadas pelo partido do prefeito.
Com a decisão, as concessionárias deverão manter os veículos com as cores atuais, baseadas apenas nos tons das bandeira do município e acompanhadas do brasão da cidade. Os veículos que já tiverem passado pela pintura, deverão retomar as cores anteriores.
Consideração da Justiça
O juiz responsável considerou que a nova padronização utilizaria as cores associadas ao Partido Liberal (PL), legenda do atual prefeito Lucas Sanches. Essa ação, segundo a Justiça, configuraria violação de alguns princípios, como:
- Princípio da moralidade
- Princípio da impessoalidade
- Além de possível promoção pessoal e propaganda político-partidária.
A ação foi movida pelo ex-prefeito Elói Pietá.
Leia Também:
Entenda a exigência anterior
A portaria da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) da prefeitura determinava que as empresas de ônibus de Guarulhos, na Grande São Paulo, pintassem toda a frota que presta serviços nas linhas municipais até o dia 31 de dezembro de 2025.
O documento apontava a "necessidade em atualizar a padronização visual e novo layout da frota de veículos do transporte público coletivo municipal de passageiros", mas não especificou porque a mudança seria importante e nem deu justificativas.
Alguns veículos chegaram a receber a nova pintura, com cores predominante amarela e azul, as mesmas cores do PL, partido do prefeito Lucas Sanches, A bandeira de Guarulhos, apesar de ter cor azul predominante, não tem tons amarelos significativos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes