Sem padronização? Ônibus vão retomar pintura nas cores originais

Os veículos que já tiverem passado pela pintura, deverão retomar as cores anteriores

Uma decisão judicial suspendeu a exigência de pintura dos ônibus municipais da cidade de Guarulhos, em São Paulo. A medida havia sido determinada pela Portaria nº 04/2025, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), que tinha determinado que os coletivos da cidade fossem pintados nas cores utilizadas pelo partido do prefeito.

Com a decisão, as concessionárias deverão manter os veículos com as cores atuais, baseadas apenas nos tons das bandeira do município e acompanhadas do brasão da cidade. Os veículos que já tiverem passado pela pintura, deverão retomar as cores anteriores.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Consideração da Justiça

O juiz responsável considerou que a nova padronização utilizaria as cores associadas ao Partido Liberal (PL), legenda do atual prefeito Lucas Sanches. Essa ação, segundo a Justiça, configuraria violação de alguns princípios, como:

Princípio da moralidade

Princípio da impessoalidade

Além de possível promoção pessoal e propaganda político-partidária.

A ação foi movida pelo ex-prefeito Elói Pietá.

Entenda a exigência anterior

A portaria da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) da prefeitura determinava que as empresas de ônibus de Guarulhos, na Grande São Paulo, pintassem toda a frota que presta serviços nas linhas municipais até o dia 31 de dezembro de 2025.

O documento apontava a "necessidade em atualizar a padronização visual e novo layout da frota de veículos do transporte público coletivo municipal de passageiros", mas não especificou porque a mudança seria importante e nem deu justificativas.

Alguns veículos chegaram a receber a nova pintura, com cores predominante amarela e azul, as mesmas cores do PL, partido do prefeito Lucas Sanches, A bandeira de Guarulhos, apesar de ter cor azul predominante, não tem tons amarelos significativos.