Sem vencedores, prêmio de Mega-sena sobe para R$14,5 milhões

Próximo sorteio será dia 19, com prêmio estimado em R$14.500.000. - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasi

Ontem, sábado, 16, o sorteio das seis dezenas aconteceu, e mais uma vez nenhum vencedor registrado, acumulando o premio estimado em R$14.500.000. Os números sorteados foram: 01 - 03 - 15 - 25 - 45 - 52.

Já na quina, 37 apostas foram declaradas vencedoras, com cada uma recebendo R$ 71.370,47. E na quadra 3.876 pessoas venceram o prêmio de R$ 973,28.

O concurso de número 2.798 vai acontecer na próxima terça-feira, 19. As apostas seguem abertas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, tanto online quanto presencialmente. O preço de um jogo simples, com marcação de seis dezenas está custando R$5.