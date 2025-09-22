Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

Semana de primavera terá frente fria e temporais pelo Brasil

Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia

Carla Melo

Por Carla Melo

22/09/2025 - 6:50 h | Atualizada em 22/09/2025 - 7:01
Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia
Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia -

O início da primavera que acontece nesta segunda-feira, às 15h19, será marcado por uma frente fria em toda a região do Brasil, dando fim a nova onda de calor que predominou nos últimos dias.

De acordo com o Climatempo, além da mudança com a frente fria, com o avanço de uma massa de ar polar, a semana também começa com queda de temperatura em parte do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Anistia: militares receberam perdão de JK por tentativa de golpe
Artista comemora aniversário em cemitério e inaugura o próprio túmulo
Mulher é agredida após flagrar marido aos beijos com outro homem

A frente fria avança pelo Sul e Sudeste, trazendo temporais e rajadas de vento, enquanto no Centro-Oeste as instabilidades também se espalham. No Norte, a umidade elevada mantém risco de chuva forte, enquanto no Nordeste as pancadas se concentram na faixa litorânea, com tempo seco e quente persistindo no interior.

Veja a previsão completa nas regiões:

Norte e Nordeste

Na Região Norte, o fluxo de umidade mantém instabilidades sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com risco de pancadas fortes e temporais isolados. Também pode chover em áreas do Amapá e Tocantins. No sudeste do Tocantins, a umidade do ar continua baixa, trazendo alerta para desconforto e riscos associados ao tempo seco.

Nordeste

No Nordeste, as pancadas de chuva seguem ao longo do litoral do Maranhão e do Ceará, além da faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre o litoral baiano e Pernambuco, há risco de chuvas mais fortes e localizadas. Já no interior nordestino, o tempo firme predomina, com calor intenso e baixa umidade relativa do ar.

Centro-Oeste

As áreas de instabilidade associadas à frente fria atingem o Mato Grosso do Sul e o centro-sul de Goiás, enquanto as pancadas continuam no Mato Grosso. Há previsão de chuva também para Brasília e Cuiabá. No sul de MS, as temperaturas começam a cair, trazendo sensação mais amena. No extremo norte sul-mato-grossense, em Goiás e no norte de MT, o calor ainda predomina.

Sul

As áreas de instabilidade continuam sobre o Rio Grande do Sul até o final da manhã e início da tarde, com risco de temporais ainda pela madrugada. Ao longo do dia, a frente fria se afasta, e a chuva diminui, permanecendo apenas no litoral gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas se espalham, podendo vir acompanhadas de ventania. À noite, as instabilidades enfraquecem, mas uma massa de ar polar avança e provoca queda acentuada de temperatura em toda a região.

Sudeste

Com o avanço da frente fria, o alerta é para temporais em São Paulo, que se espalham pelo Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais, além da Zona da Mata. No litoral norte paulista e sul do RJ, há risco maior de chuva forte com rajadas de vento de até 70 km/h, podendo causar transtornos. Em São Paulo, as temperaturas começam a cair, deixando a sensação mais amena. Já no norte e noroeste de Minas, o calor persiste, e a qualidade do ar segue baixa. No Espírito Santo, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e chuva fraca isolada em áreas costeiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil Climatempo frente fria Nordeste previsão do tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia
Play

PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

x