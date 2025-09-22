Semana de primavera terá frente fria e temporais pelo Brasil

Pancadas de chuva devem atingir o leste da Bahia - Foto: Secom/PMS

O início da primavera que acontece nesta segunda-feira, às 15h19, será marcado por uma frente fria em toda a região do Brasil, dando fim a nova onda de calor que predominou nos últimos dias.

De acordo com o Climatempo, além da mudança com a frente fria, com o avanço de uma massa de ar polar, a semana também começa com queda de temperatura em parte do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A frente fria avança pelo Sul e Sudeste, trazendo temporais e rajadas de vento, enquanto no Centro-Oeste as instabilidades também se espalham. No Norte, a umidade elevada mantém risco de chuva forte, enquanto no Nordeste as pancadas se concentram na faixa litorânea, com tempo seco e quente persistindo no interior.

Veja a previsão completa nas regiões:

Norte e Nordeste

Na Região Norte, o fluxo de umidade mantém instabilidades sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com risco de pancadas fortes e temporais isolados. Também pode chover em áreas do Amapá e Tocantins. No sudeste do Tocantins, a umidade do ar continua baixa, trazendo alerta para desconforto e riscos associados ao tempo seco.

Nordeste

No Nordeste, as pancadas de chuva seguem ao longo do litoral do Maranhão e do Ceará, além da faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre o litoral baiano e Pernambuco, há risco de chuvas mais fortes e localizadas. Já no interior nordestino, o tempo firme predomina, com calor intenso e baixa umidade relativa do ar.

Centro-Oeste

As áreas de instabilidade associadas à frente fria atingem o Mato Grosso do Sul e o centro-sul de Goiás, enquanto as pancadas continuam no Mato Grosso. Há previsão de chuva também para Brasília e Cuiabá. No sul de MS, as temperaturas começam a cair, trazendo sensação mais amena. No extremo norte sul-mato-grossense, em Goiás e no norte de MT, o calor ainda predomina.

Sul

As áreas de instabilidade continuam sobre o Rio Grande do Sul até o final da manhã e início da tarde, com risco de temporais ainda pela madrugada. Ao longo do dia, a frente fria se afasta, e a chuva diminui, permanecendo apenas no litoral gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas se espalham, podendo vir acompanhadas de ventania. À noite, as instabilidades enfraquecem, mas uma massa de ar polar avança e provoca queda acentuada de temperatura em toda a região.

Sudeste

Com o avanço da frente fria, o alerta é para temporais em São Paulo, que se espalham pelo Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais, além da Zona da Mata. No litoral norte paulista e sul do RJ, há risco maior de chuva forte com rajadas de vento de até 70 km/h, podendo causar transtornos. Em São Paulo, as temperaturas começam a cair, deixando a sensação mais amena. Já no norte e noroeste de Minas, o calor persiste, e a qualidade do ar segue baixa. No Espírito Santo, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e chuva fraca isolada em áreas costeiras.