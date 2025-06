Serasa faz mutirão para pagamento de dívidas

Ação liderada pela Serasa, oferece condições especiais com mais de 40 bancos e financeiras até 30 de junho - Foto: Marcello Casal | Agência Brasil

Um mutirão emergencial, liderado pela Serasa, que reúne os 40 principais bancos e financeiras do país, aproximadamente 11 milhões de brasileiros vão poder quitar pendências com instituições financeiras com, no máximo, R$ 100.

A ação oferece condições especiais com mais de 40 bancos e financeiras até 30 de junho. Um total de 56 milhões de dívidas podem ser negociadas com valores que não ultrapassam os R$ 100 – sendo que 23 milhões delas podem ser resolvidas por menos de R$ 50.

O cadastro da Serasa, mostra que 35 milhões de consumidores estão em débito com bancos, tendo o cartão de crédito, o financiamento e o cheque especial, nesta ordem, como os vilões do endividamento.



O mais recente Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa registra que há 77 milhões de pessoas com o CPF negativado pelo credor. O volume equivale a 47,3% da população adulta.

A dívida média do consumidor brasileiro chegou a R$ 6.036,94, o equivalente a quatro salários-mínimos. Os bancos aparecem como a principal origem dessas pendências, responsáveis por 27,8% do total. Em seguida, estão as contas básicas, como luz e água (20%), e as financeiras (19%), empresas que concedem crédito, mas não se caracterizam como bancos.

Canais para negociação:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).