Pelourinho, Parque e Paripe: ordens dos shows desta segunda-feira em Salvador

Shows acontecem no Parque de Exposições , Pelourinho e Paripe - Foto: Divulgação

Essa segunda-feira, 23, sexto dia de festejos juninos em Salvador promete. Os shows seguem a todo vapor no Parque de Exposições, no Pelourinho e também em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Entre as atrações do dia, estão grandes nomes como Alceu Valença e Falamansa, que se apresentarão no Pelourinho, Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro e Pablo, no Parque de Exposições, e Manu Bahtidão, que fará o público de Paripe dançar ao som do seu tecnomelody.

Confira locais e ordem de shows

Parque de Exposições

Os portões vão abrir às 16h e os shows começarão às 17h. Confira a ordem das apresentações desta segunda-feira:

* Larissa Marques

* Berguinho

* Dorgival Dantas

* Zé Vaqueiro

* Jú Marques

* Silvanno Salles



* Kiko Chicabana * Parangolé * Pablo

Largo do Pelourinho (palco principal)

*Pedro Libre

*Falamansa

*Alceu Valença

*Zé Duarte

*Tenison Del Rey

*Me Siga

No local, que fica na frente da Fundação Casa Jorge Amado, os shows estão previstos para começar às 18h. Vale lembrar que o Centro Histórico irá receber a festa em diversos outros espaços. Veja a programação de todos clicando aqui.



Paripe

* Forró Didaendoido

* Marquinho Navais

* Manu Bahtidão

* Berguinho

* Teuzinho

* Ruan Santana

* Escandurras

Em Paripe, a festa inicia às 16h30.