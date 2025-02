Serviço público tem mais de 6 mil vagas por tempo determinado; confira

Sede da Funai - Foto: Mário Vilela | Funai | Divulgação

Para quem precisa de uma oportunidade de trabalho, atualmente há 6.342 vagas temporárias abertas no país, para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Órgãos e empresas públicas podem, por necessidade temporária, fazer contratações por tempo determinado por meio de concurso público com prova objetiva ou processo seletivo simplificado com análise curricular.

A contratação temporária no serviço público, porém, tem limitações. A primeira delas, em tese, é a motivação, que deve ser de emergência, calamidade pública ou outra situação bem específica, segundo a legislação federal. Apesar disso, muitos gestores recorrem a esse mecanismo todos os anos, em vez de abrirem concursos efetivos para resolverem o déficit de pessoal.

Outras regras restringem o tempo de contrato a ser oferecido. O conforto financeiro por um período pode ser atrativo para quem estuda e sonha em conquistar uma vaga definitiva no funcionalismo. Mas afinal, onde tem vagas temporárias?

RioSaúde

A RioSaúde, empresa pública de saúde do Rio de Janeiro, tem 22 processos seletivos simplificados com inscrições abertas. Ao todo, são oferecidas 2.982 vagas que serão preenchidas por análise curricular.

Funai

O governo federal autorizou a contratação de 1.938 profissionais de níveis médio e superior pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O edital deve sair até junho.

Faetec

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) já recebeu autorização para realizar a contratação temporária de até 904 profissionais: 557 professores, 266 instrutores para disciplinas profissionalizantes e 81 supervisores educacionais. O edital deve sair em breve.

FAB

A Força Aérea Brasileira tem 518 vagas para profissionais de nível fundamental (QCBCon), de ambos os sexos. As inscrições vão até 30 de janeiro, no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br. É preciso ter, no mínimo, 18 anos e não ter completado 41 anos até a data da sua incorporação. Há oportunidades para cabos em diversas especialidades, como auxiliar de manutenção predial, cozinheiro, mecânico de motocicleta, borracheiro, mestre de obras, motorista bombeiro, pedreiro de alvenaria e músico. O processo seletivo inclui avaliação curricular, teste de aptidão física, entre outras etapas.

Outros militares

Segundo Fábio Ribeiro, coordenador do ZeroHum, vale também ficar de olho em outras seleções militares que abrem durante o ano. No Exército, um dos mais cobiçados é o processo seletivo pra Oficial Técnico Temporário (OTT). Na Marinha, o processo para Rserva de 2ª Classe (RM2), que tem vagas de nível superior, é conhecido por um alto índice de concorrência. Na Aeronáutica, o Quadro de Oficiais (QOCon) e o Quadro de Sargentos (QSCon) são processos que acontecem com boa frequência e preenchem inúmeras vagas. Os processos seletivos podem conter provas escritas ou avaliação curricular. Análises documentais e testes de aptidão física são comuns aos cargos.