Seu FGTS está atrasado? Saiba como verificar e o que fazer

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Até junho deste ano, mais de 11 milhões de trabalhadores brasileiros estavam com depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em atraso. A dívida acumulada pelas empresas chegou a R$ 12,6 bilhões, aponta levantamento divulgado pelo Jornal Nacional.

O atraso acaba quando o empregador deixa de fazer, dentro do prazo, os depósitos mensais destinados ao fundo. A situação pode ser acompanhada pelo trabalhador no aplicativo do FGTS.

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Os dados atuais mostram uma piora em relação ao levantamento divulgado em setembro do ano passado, quando cerca de 9,5 milhões de brasileiros tinham depósitos atrasados, enquanto a dívida das empresas era estimada em R$ 10 bilhões.

Atualmente, o número de trabalhadores afetados chegou a 11 milhões e o débito aumentou para R$ 12,6 bilhões.

O que é FGTS

O FGTS funciona como uma espécie de “poupança obrigatória” criada para proteger o trabalhador com carteira assinada e é formado por depósitos feitos mensalmente pelo empregador, geralmente equivalentes a 8% do salário bruto do empregado. Esse dinheiro não é descontado do salário.

O dinheiro vai para uma conta de FGTS vinculada ao trabalhador, administrada pela Caixa Econômica Federal.

O dinheiro pode ser utilizado em situações previstas em lei, como:

Demissão sem justa causa

Aposentadoria

Doenças graves

Catástrofes ambientais

Financiamento da casa própria

O que fazer se atrasar o depósito?

Caso identifique depósitos não realizados, o trabalhador pode procurar o Ministério do Trabalho, presencialmente ou pelos canais oficiais do órgão.

Consequências para empresas

As empresas que não mantêm os depósitos em dia podem ser impossibilitadas de obter o Certificado de Regularidade do FGTS. Sem o documento, a companhia pode enfrentar restrições para conseguir empréstimos bancários e participar de licitações públicas.

A Auditoria Fiscal do Trabalho recuperou, desde março do ano passado, aproximadamente R$ 6,2 bilhões que deveriam ter sido destinados ao fundo.