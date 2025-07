Sintonia Feminina: Operação prende 28 mulheres ligadas ao PCC

Polícia segue investigando o alcance das ações do grupo - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma operação integrada das forças de segurança do Piauí desarticulou, nesta quarta-feira, 16, um núcleo criminoso feminino ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao todo, 28 mulheres foram presas, muitas delas apontadas como líderes regionais da facção. A ação, batizada de Operação Sintonia Feminina, mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, inteligência e guardas municipais.

O foco da ofensiva policial foram nove cidades piauienses: Teresina, Parnaíba, Luís Correia, Oeiras, Picos, Canto do Buriti, Monsenhor Gil, Altos e Campo Maior. No total, foram cumpridos 74 mandados judiciais, incluindo 29 de prisão temporária e 45 de busca e apreensão.

As investigações que culminaram na operação começaram no início de 2023, após a prisão de uma mulher conhecida como Malévola, flagrada em Teresina com drogas, um carro roubado e outros itens vinculados ao crime. Identificada pelas iniciais L.V. de S., ela revelou uma peça central de um esquema maior.

Segundo o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a apreensão do material com Malévola permitiu desvendar a existência de uma célula composta exclusivamente por mulheres, com hierarquia própria, funções definidas e atuação coordenada em favor da facção criminosa.

Durante a apuração, os agentes descobriram que uma das líderes do grupo mantinha relacionamento com Marcelo Aparecido Brandão, conhecido como Visionário, detido anteriormente na cidade de São Raimundo Nonato. Apontado como um dos membros mais perigosos do PCC no estado, Visionário já estava na mira das autoridades por comandar ações violentas e atuar como elo da facção fora dos presídios.

A polícia segue investigando o alcance das ações do grupo feminino e não descarta novas prisões.