Homem enfrenta rotina de humilhação após 'chá revelação de traição'

Mulher revela traição para toda família - Foto: Reprodução

Segundo a defesa de Rafael Eduardo Schemmer, agricultor do interior do Rio Grande do Sul exposto pela ex-companheira durante um 'chá revelação de traição', desde a divulgação do vídeo ele tem enfrentado uma rotina marcada por humilhações e constrangimentos.

O advogado José Luiz Dorsdt declarou ao UOL que a exposição pública resultou em “graves prejuízos” às relações familiares e sociais de Rafael, que estaria emocionalmente abalado com a repercussão, os memes, as paródias e o uso da situação em conteúdos humorísticos.

Dorsdt relata ainda que Rafael vive em estado de “assombro constante” diante da proliferação de novos conteúdos inspirados no vídeo. Segundo ele, além de produções humorísticas, até campanhas publicitárias de lojas têm explorado o caso para se promover. “Nunca houve, na pequena comunidade, algo que tomasse tamanha proporção. Isso está lhe causando sérios danos”, afirmou o advogado.

Entenda o evento

A mulher reuniu a família toda para anunciar, e, na gravação é visível a animação das pessoas, uma mulher até cogita a chegada de um bebê do casal. Até Natália começar a expor as traições do marido, inclusive um filho com outra mulher, com quem, de acordo com Natalia, ele vivia um relacionamento de cerca de um ano.

A mulher ainda confronta o marido, porém ele não reage, seguindo calado sem negar os fatos apresentados. Além disso, ela confronta a sogra, que a chamou de “feia e bagunceira”, durante troca de mensagens com o marido, as quais ela teve acesso.

Além disso, a mulher imprimiu e expôs as mensagens que viu no celular do marido, além de fotos dele com a amante, as espalhando pelo chão da casa onde a família estava reunida.