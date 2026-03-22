BRASIL
STF autoriza leilão de luxo de investigação por fraude no INSS
Policia Federal vai herdar carros blindados para operações
Por Rodrigo Tardio
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o leilão de 10 veículos de luxo apreendidos na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes e roubos de benefícios no INSS.
A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que alerta para o alto custo de manutenção e o risco de proteção dos automóveis nos pátios.
Entre os modelos que irão ao leilão pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), destacam-se um Lamborghini Urus S, avaliado em R$ 2,44 milhões, além de exemplares de Porsche 911, Panamera, Taycan e um BMW M3 Competition. As lanças mínimas variam de R$ 69,7 mil a cifras milionárias.
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Além da venda pública, Mendonça autorizou que seis veículos fossem incorporados à frota da Polícia Federal. Entre as novas viaturas estão um Land Rover Velar blindado e um BMW X1, que serão usados em ações de campo da corporação.
Lagosta
A maior parte do patrimônio pertence ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS", apontadas nas investigações como o líder do esquema. Também figuraram como proprietários o empresário Maurício Camisotti e sua esposa, Cecília Montalvão Simões.
O caso ganha contornos políticos com o avanço da CPMI do INSS no Congresso. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), deve pedir o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha , no relatório final.
Documentos e depoimentos sugerem que Lulinha atuou como lobista para o grupo, “abrindo portas” no Governo Federal, especialmente no Ministério da Saúde.
Um ex-funcionário de Camilo Antunes afirmou à comissão que Lulinha recebeu uma “mesada” de R$ 300 mil. Embora não haja registros de transferências diretas, a PF investiga se o dinheiro foi escoado por meio de empresas de terceiros ou “laranjas”.
Outra chamada sob análise é uma viagem internacional para Lisboa, realizada por Lulinha e o “Careca” no mesmo avião.
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