Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

STF autoriza leilão de luxo de investigação por fraude no INSS

Policia Federal vai herdar carros blindados para operações

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 18:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem STF autoriza leilão de luxo de investigação por fraude no INSS
-

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o leilão de 10 veículos de luxo apreendidos na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes e roubos de benefícios no INSS.

A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que alerta para o alto custo de manutenção e o risco de proteção dos automóveis nos pátios.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os modelos que irão ao leilão pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), destacam-se um Lamborghini Urus S, avaliado em R$ 2,44 milhões, além de exemplares de Porsche 911, Panamera, Taycan e um BMW M3 Competition. As lanças mínimas variam de R$ 69,7 mil a cifras milionárias.

Leia Também:

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza

Além da venda pública, Mendonça autorizou que seis veículos fossem incorporados à frota da Polícia Federal. Entre as novas viaturas estão um Land Rover Velar blindado e um BMW X1, que serão usados ​​em ações de campo da corporação.

Lagosta

A maior parte do patrimônio pertence ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS", apontadas nas investigações como o líder do esquema. Também figuraram como proprietários o empresário Maurício Camisotti e sua esposa, Cecília Montalvão Simões.

O caso ganha contornos políticos com o avanço da CPMI do INSS no Congresso. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), deve pedir o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha , no relatório final.

Documentos e depoimentos sugerem que Lulinha atuou como lobista para o grupo, “abrindo portas” no Governo Federal, especialmente no Ministério da Saúde.

Um ex-funcionário de Camilo Antunes afirmou à comissão que Lulinha recebeu uma “mesada” de R$ 300 mil. Embora não haja registros de transferências diretas, a PF investiga se o dinheiro foi escoado por meio de empresas de terceiros ou “laranjas”.

Outra chamada sob análise é uma viagem internacional para Lisboa, realizada por Lulinha e o “Careca” no mesmo avião.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Tragédia: queda de monomotor deixa um morto; veja vídeo

Play

Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x