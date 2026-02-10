Menu
BRASIL
DEFESA

STM dá 10 dias a Bolsonaro em processo de exclusão do Exército

Ministério Público Militar alega que pena superior a dois anos justifica perda de posto e patente

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/02/2026 - 19:53 h

Decisão ocorre após condenação do ex-presidente no STF
O Superior Tribunal Militar (STM) formalizou, na tarde desta terça-feira, 10, a abertura de um prazo de 10 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresente defesa escrita no processo que pode culminar na expulsão das Forças Armadas.

A medida, antecipada pela coluna de Manoela Alcântara (Metrópoles), marca o início da fase de manifestação formal do representado na Justiça Militar.

O processo foi provocado por uma representação do Ministério Público Militar (MPM). O órgão sustenta que a permanência de Bolsonaro nos quadros do Exército é incompatível com sua recente condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No âmbito da tentativa de golpe de Estado, o ex-mandatário foi sentenciado a 27 anos e três meses de prisão.

Base legal

De acordo com o entendimento do MPM, a condenação criminal por tempo superior a dois anos é o gatilho jurídico para a instauração de procedimentos administrativos e disciplinares de exclusão.

A defesa de Bolsonaro deve encaminhar as alegações dentro do período estabelecido para que o STM decida sobre a perda do posto e da patente.

x