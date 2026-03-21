TIRADENTES 2026
Superferiado de 4 dias em abril é confirmado; veja quem tem a folga
Portaria do Governo Federal confirma ponto facultativo na segunda, 20, garantindo descanso prolongado para milhões de brasileiros
Por Jair Mendonça Jr
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O mês de abril de 2026 reserva uma surpresa positiva para o bolso e o descanso dos brasileiros. Além do tradicional feriado da Semana Santa, a confirmação de um ponto facultativo estratégico criou o que está sendo chamado de "superferiado", garantindo quatro dias consecutivos de pausa para milhões de pessoas.
A medida, oficializada pelo Governo Federal, visa não apenas o descanso do trabalhador, mas também o reaquecimento do setor de serviços e turismo nacional.
Quando será o superferiado?
O descanso prolongado ocorre em torno do Dia de Tiradentes. Como a data comemorativa cai em uma terça-feira, o governo federal estabeleceu a segunda-feira anterior como ponto facultativo para a administração pública.
Confira o cronograma do período:
- 18 de abril (sábado): final de semana.
- 19 de abril (domingo): final de semana.
- 20 de abril (segunda-feira): ponto facultativo (confirmado).
- 21 de abril (terça-feira): feriado nacional (tiradentes).
Quem tem direito à folga de 4 dias?
Embora a notícia seja animadora, as regras variam conforme a categoria profissional:
- Servidores públicos federais: folga garantida nos quatro dias, conforme a portaria do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).
- Setor privado: a dispensa na segunda-feira, 20, não é obrigatória por lei. Depende de acordo entre empresa e funcionário, compensação de horas ou convenção coletiva.
- Comércio: o trabalho na terça-feira, 21, por ser feriado nacional, exige autorização em convenção coletiva e, em muitos casos, o pagamento de bônus ou concessão de folga compensatória.
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Impacto no turismo e economia
Com quatro dias livres, a expectativa é de ocupação máxima em destinos de curta distância. Cidades turísticas e litorâneas já registram aumento na procura por reservas.
Para quem pretende viajar, a recomendação de especialistas é garantir as passagens e hospedagens com antecedência, já que os preços tendem a subir conforme a proximidade da data.
Outras folgas em abril
Vale lembrar que abril de 2026 já começa com o feriado da Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), no dia 3 de abril, configurando outro final de semana prolongado logo no início do mês.
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