Superferiado de 4 dias em abril é confirmado; veja quem tem a folga

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Quatro dias de descanso garantidos - Foto: Divulgação | Prefeitura Municipal

O mês de abril de 2026 reserva uma surpresa positiva para o bolso e o descanso dos brasileiros. Além do tradicional feriado da Semana Santa, a confirmação de um ponto facultativo estratégico criou o que está sendo chamado de "superferiado", garantindo quatro dias consecutivos de pausa para milhões de pessoas.

A medida, oficializada pelo Governo Federal, visa não apenas o descanso do trabalhador, mas também o reaquecimento do setor de serviços e turismo nacional.

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Quando será o superferiado?

O descanso prolongado ocorre em torno do Dia de Tiradentes. Como a data comemorativa cai em uma terça-feira, o governo federal estabeleceu a segunda-feira anterior como ponto facultativo para a administração pública.

Confira o cronograma do período:

18 de abril (sábado): final de semana.

19 de abril (domingo): final de semana.

20 de abril (segunda-feira): ponto facultativo (confirmado).

21 de abril (terça-feira): feriado nacional (tiradentes).

Quem tem direito à folga de 4 dias?

Embora a notícia seja animadora, as regras variam conforme a categoria profissional:

Servidores públicos federais: folga garantida nos quatro dias, conforme a portaria do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

Setor privado: a dispensa na segunda-feira, 20, não é obrigatória por lei. Depende de acordo entre empresa e funcionário, compensação de horas ou convenção coletiva.

Comércio: o trabalho na terça-feira, 21, por ser feriado nacional, exige autorização em convenção coletiva e, em muitos casos, o pagamento de bônus ou concessão de folga compensatória.

Impacto no turismo e economia

Com quatro dias livres, a expectativa é de ocupação máxima em destinos de curta distância. Cidades turísticas e litorâneas já registram aumento na procura por reservas.

Para quem pretende viajar, a recomendação de especialistas é garantir as passagens e hospedagens com antecedência, já que os preços tendem a subir conforme a proximidade da data.

Outras folgas em abril

Vale lembrar que abril de 2026 já começa com o feriado da Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), no dia 3 de abril, configurando outro final de semana prolongado logo no início do mês.