Supermercado internacional estreia no Brasil com descontos de até 30%

A cidade de Americana, no interior de São Paulo, foi escolhida para sediar a primeira unidade brasileira da rede russa Vantajoso, braço do conglomerado Svetofor. A marca, que adota o modelo de varejo ultra-hard-discount, promete agitar o mercado nacional com preços até 30% abaixo dos praticados por atacarejos tradicionais.

Com uma operação voltada à eficiência máxima, as lojas Vantajoso dispensam serviços tradicionais como padaria, açougue e atendimento especializado. Os produtos são expostos diretamente em pallets e vendidos em embalagens originais, reduzindo custos logísticos e de operação.

A estratégia segue o princípio de “menos é mais”: cortar gastos supérfluos, otimizar transporte e aproveitar cada metro quadrado da loja para oferecer o menor preço possível. O modelo, já consolidado em países da Europa e Ásia, agora será testado em solo brasileiro.

Expansão e foco estratégico

A primeira unidade em Americana é apenas o início. O grupo Svetofor planeja abrir até 50 lojas no Brasil nos próximos três anos, priorizando cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A expansão mira regiões com forte presença de consumidores das classes média e baixa, que valorizam o custo-benefício.

O formato segue o sucesso de redes semelhantes, como a Mere, também controlada pelo grupo russo, que popularizou o conceito de ultra-descontos em mercados europeus.

Desafio ao varejo nacional

A chegada da Vantajoso pode representar um divisor de águas no varejo brasileiro. Historicamente, o país viu tentativas de hard discount enfrentarem resistência, mas especialistas apontam que o cenário atual, com consumidores mais sensíveis a preços e cadeias logísticas mais maduras, cria um ambiente favorável para esse tipo de operação.

Se o modelo se firmar, supermercados e atacarejos nacionais podem ser pressionados a rever margens e estratégias, tornando o mercado mais competitivo e acessível.