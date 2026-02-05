BRASIL
Supermercados confirmam fechamento aos domingos a partir de março
Mudança começa no mês que vem e inclui novos benefícios para a categoria
Por Isabela Cardoso
O setor varejista se prepara para uma transformação significativa em seu modelo de operação. Após um acordo firmado entre representantes do comércio e sindicatos, ficou estabelecido que supermercados e atacados deverão permanecer fechados aos domingos em um período determinado deste ano.
A medida entra em vigor no dia 1º de março e integra um projeto piloto que busca equilibrar a produtividade econômica com o bem-estar dos colaboradores. As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo, onde as lojas não abrirão aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026.
O entendimento, firmado entre a Fecomércio-ES e o Sindicato dos Comerciários, prevê que a norma volte a ser debatida após esse período para avaliar os impactos da experiência.
Projeto piloto e a escala de trabalho
A iniciativa de suspender o atendimento dominical é inspirada em modelos já consolidados em países europeus. A proposta ganha força no cenário nacional enquanto o Congresso Nacional discute o fim da escala 6x1.
Vale destacar que a restrição não atinge os shoppings centers, que seguem com autorização para operar normalmente aos domingos e feriados em todo o estado.
Novos benefícios e reajuste salarial
Além da alteração no calendário de funcionamento, a negociação trouxe ganhos financeiros diretos para os profissionais do setor. O acordo estabelece:
- Auxílio-alimentação: Criação de um benefício mensal de R$ 150.
- Reajuste Salarial: Aumento de 7% nos vencimentos.
- Piso da Categoria: O salário base foi elevado para R$ 1.650.
Cláusulas específicas sobre o trabalho aos domingos podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja nova negociação entre empresas e trabalhadores.
