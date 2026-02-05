Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Supermercados confirmam fechamento aos domingos a partir de março

Mudança começa no mês que vem e inclui novos benefícios para a categoria

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/02/2026 - 21:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo
As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo -

O setor varejista se prepara para uma transformação significativa em seu modelo de operação. Após um acordo firmado entre representantes do comércio e sindicatos, ficou estabelecido que supermercados e atacados deverão permanecer fechados aos domingos em um período determinado deste ano.

A medida entra em vigor no dia 1º de março e integra um projeto piloto que busca equilibrar a produtividade econômica com o bem-estar dos colaboradores. As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo, onde as lojas não abrirão aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O entendimento, firmado entre a Fecomércio-ES e o Sindicato dos Comerciários, prevê que a norma volte a ser debatida após esse período para avaliar os impactos da experiência.

Projeto piloto e a escala de trabalho

A iniciativa de suspender o atendimento dominical é inspirada em modelos já consolidados em países europeus. A proposta ganha força no cenário nacional enquanto o Congresso Nacional discute o fim da escala 6x1.

Leia Também:

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino no Brasil
Heineken suspende operações após vazamento de resíduo perigoso
STF corta "auxílio-peru" e "penduricalho de panetone" de servidores públicos

Vale destacar que a restrição não atinge os shoppings centers, que seguem com autorização para operar normalmente aos domingos e feriados em todo o estado.

Novos benefícios e reajuste salarial

Além da alteração no calendário de funcionamento, a negociação trouxe ganhos financeiros diretos para os profissionais do setor. O acordo estabelece:

  • Auxílio-alimentação: Criação de um benefício mensal de R$ 150.
  • Reajuste Salarial: Aumento de 7% nos vencimentos.
  • Piso da Categoria: O salário base foi elevado para R$ 1.650.

Cláusulas específicas sobre o trabalho aos domingos podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja nova negociação entre empresas e trabalhadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos trabalhistas economia Supermercados Varejo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x