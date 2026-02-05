Supermercados confirmam fechamento aos domingos a partir de março

Siga o A TARDE no Google

As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo

O setor varejista se prepara para uma transformação significativa em seu modelo de operação. Após um acordo firmado entre representantes do comércio e sindicatos, ficou estabelecido que supermercados e atacados deverão permanecer fechados aos domingos em um período determinado deste ano.

A medida entra em vigor no dia 1º de março e integra um projeto piloto que busca equilibrar a produtividade econômica com o bem-estar dos colaboradores. As novas regras se aplicam aos estabelecimentos localizados no Espírito Santo, onde as lojas não abrirão aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026.

O entendimento, firmado entre a Fecomércio-ES e o Sindicato dos Comerciários, prevê que a norma volte a ser debatida após esse período para avaliar os impactos da experiência.

Projeto piloto e a escala de trabalho

A iniciativa de suspender o atendimento dominical é inspirada em modelos já consolidados em países europeus. A proposta ganha força no cenário nacional enquanto o Congresso Nacional discute o fim da escala 6x1.

Vale destacar que a restrição não atinge os shoppings centers, que seguem com autorização para operar normalmente aos domingos e feriados em todo o estado.

Novos benefícios e reajuste salarial

Além da alteração no calendário de funcionamento, a negociação trouxe ganhos financeiros diretos para os profissionais do setor. O acordo estabelece:

Auxílio-alimentação: Criação de um benefício mensal de R$ 150.

Criação de um benefício mensal de R$ 150. Reajuste Salarial: Aumento de 7% nos vencimentos.

Aumento de 7% nos vencimentos. Piso da Categoria: O salário base foi elevado para R$ 1.650.

Cláusulas específicas sobre o trabalho aos domingos podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja nova negociação entre empresas e trabalhadores.