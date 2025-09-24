Suspeito de estelionato religioso vende kits de bênçãos e prega cura

Fundador da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo (RJ), Santini é investigado por montar um esquema de call center - Foto: Reproduçõ redes sociais

Autointitulado profeta, o pastor Henrique Santini, 30 anos, foi denunciado nesta quarta-feira, 24, por estelionato religioso. O Ministério Público chegou a solicitar sua prisão preventiva, mas a Justiça optou por impor monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Fundador da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo (RJ), Santini é investigado por montar um esquema de call center que teria movimentado cerca de R$ 3 milhões em dois anos, por meio da venda de orações com promessas de cura, libertação de vícios e resolução de problemas familiares.

Como funcionava?

Segundo a Polícia Civil, fiéis faziam pagamentos via Pix e recebiam, pelo WhatsApp, mensagens gravadas previamente pelo pastor, apresentadas como personalizadas. Nas redes sociais, Santini soma aproximadamente 8 milhões de seguidores.

Após a denúncia, ele se manifestou no Instagram, onde mantém outro perfil com 188 mil seguidores. Em stories, anunciou que faria um pronunciamento à noite e publicou: “Perseguição religiosa no Brasil começou. Vou revelar toda a farsa que fizeram comigo”.

Em seus textos e pregações, defende que algumas doenças seriam de origem espiritual, impossíveis de diagnosticar pela medicina tradicional. Ele alega que espíritos malignos atuariam na vida dos fiéis e que apenas a oração poderia trazer libertação.

Apesar de lucrar com a venda de orações, kits de bênçãos de R$ 220 e cursos de prosperidade, Santini critica líderes de outras religiões que cobram por serviços espirituais. Segundo ele, a verdadeira libertação só seria alcançada por meio de Jesus, “sem custo financeiro”.