Terceiro bairro mais legal do planeta fica no Brasil; saiba qual

Região se destaca por identidade local, entretenimento e experiências únicas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

24/09/2025 - 19:18 h | Atualizada em 24/09/2025 - 19:28
Bairro Barra Funda, em São Paulo
Bairro Barra Funda, em São Paulo -

A Barra Funda, em São Paulo, conquistou reconhecimento internacional ao ser eleita o 3º bairro mais “cool” do mundo pelo guia britânico Time Out, em ranking divulgado nesta quarta-feira, 24. À frente da região paulista, aparecem apenas Jimbōchō, em Tóquio, e Borgerhout, na Bélgica.

O bairro é descrito pela publicação como a “alma alternativa” da capital paulista, onde antigas indústrias e armazéns foram transformados em ateliês, cafés e espaços culturais.

“No mesmo quarteirão, você encontrará concreto, trilhos de trem e uma boate cult. Armazéns viraram ateliês, cafés ocupam antigas oficinas e festas acontecem atrás de portões de ferro”, destaca o texto.

A classificação reflete bairros que preservam identidade local, incentivam negócios independentes e oferecem experiências de arte, gastronomia e entretenimento a preços acessíveis.

Pontos culturais e vida noturna vibrante

No ranking, a Barra Funda se destaca por galerias de arte, lojas conceituais e bares descolados, como a galeria Mendes Wood, a loja Amarallo, e espaços como Sururu, Caracol, A Baianeira e Mamãe Bar. Para moradores e visitantes, o bairro representa a união entre cultura contemporânea, diversidade e vida noturna pulsante.

Outros brasileiros no mapa global

O Brasil também aparece no ranking com Botafogo, no Rio de Janeiro, que ficou na 29ª posição. Segundo a Time Out, o bairro carioca é um espaço que “nunca para”, com cafés e bares cheios durante o dia e à noite.

O levantamento incluiu 39 bairros de cidades ao redor do mundo, como Camberwell, em Londres; Ménilmontant, em Paris; Red Hook, em Nova York; e Perpetuo Socorro, em Medellín, mostrando a diversidade urbana que vem atraindo turistas e moradores jovens.

