Universidade federal abre vagas de Medicina exclusivas para sem-terra

A turma será formada apenas por pessoas sem-terra e quilombolas, em uma iniciativa inédita - Foto: Universidade

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará, em 5 de outubro, um processo seletivo exclusivo para preencher 80 vagas no curso de Medicina.

A turma será formada apenas por pessoas sem-terra e quilombolas, em uma iniciativa inédita do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária (Pronera), criado em 1998 para ampliar o acesso à educação no campo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até agora, o programa ofertava cursos em áreas como:

pedagogia da terra;

direito;

agronomia;

engenharia agrícola;

medicina veterinária;

zootecnia — sendo esta a primeira vez que inclui Medicina.

Críticas

A medida gerou críticas de entidades médicas. Em nota conjunta, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), o Sindicato dos Médicos, a Associação Médica de Pernambuco e a Academia Pernambucana de Medicina afirmaram que a seleção paralela ao Enem e ao Sisu “afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e abrir um precedente perigoso para a educação médica no Brasil”.

Em resposta, a UFPE destacou que as vagas são suplementares e não reduzem as oportunidades já disponibilizadas via Sisu. A instituição reforçou ainda que "a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) assegura autonomia universitária para definir a quantidade de vagas e permite a criação de turmas adicionais vinculadas a políticas públicas específicas. O Ministério da Educação (MEC) também prevê a abertura dessas vagas extras".

Seleção

Quem pode participar?

Apenas candidatos vinculados ao Pronera. Isso inclui assentados, acampados cadastrados pelo Incra, quilombolas, educadores do campo, egressos de cursos do instituto e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Critérios de avaliação:

Redação presencial (peso 6), com tema ligado à questão agrária, à educação no campo ou à saúde rural.

Histórico escolar (peso 4), considerando as notas de Português, Biologia e Química.

Cotas: metade das vagas será destinada a ex-alunos de escolas públicas, candidatos de baixa renda, pretos, pardos e pessoas com deficiência.

Calendário: