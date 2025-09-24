Menu
INÉDITO

Universidade federal abre vagas de Medicina exclusivas para sem-terra

Além dos sem-terra quilombolas também serão contemplados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/09/2025 - 18:06 h
A turma será formada apenas por pessoas sem-terra e quilombolas, em uma iniciativa inédita
-

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará, em 5 de outubro, um processo seletivo exclusivo para preencher 80 vagas no curso de Medicina.

A turma será formada apenas por pessoas sem-terra e quilombolas, em uma iniciativa inédita do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária (Pronera), criado em 1998 para ampliar o acesso à educação no campo.

Até agora, o programa ofertava cursos em áreas como:

  • pedagogia da terra;
  • direito;
  • agronomia;
  • engenharia agrícola;
  • medicina veterinária;
  • zootecnia — sendo esta a primeira vez que inclui Medicina.

Críticas

A medida gerou críticas de entidades médicas. Em nota conjunta, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), o Sindicato dos Médicos, a Associação Médica de Pernambuco e a Academia Pernambucana de Medicina afirmaram que a seleção paralela ao Enem e ao Sisu “afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e abrir um precedente perigoso para a educação médica no Brasil”.

Em resposta, a UFPE destacou que as vagas são suplementares e não reduzem as oportunidades já disponibilizadas via Sisu. A instituição reforçou ainda que "a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) assegura autonomia universitária para definir a quantidade de vagas e permite a criação de turmas adicionais vinculadas a políticas públicas específicas. O Ministério da Educação (MEC) também prevê a abertura dessas vagas extras".

Seleção

Quem pode participar?

Apenas candidatos vinculados ao Pronera. Isso inclui assentados, acampados cadastrados pelo Incra, quilombolas, educadores do campo, egressos de cursos do instituto e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Critérios de avaliação:

  • Redação presencial (peso 6), com tema ligado à questão agrária, à educação no campo ou à saúde rural.
  • Histórico escolar (peso 4), considerando as notas de Português, Biologia e Química.
  • Cotas: metade das vagas será destinada a ex-alunos de escolas públicas, candidatos de baixa renda, pretos, pardos e pessoas com deficiência.

Calendário:

  • 26/09: resultado da análise das comissões (PcD e heteroidentificação)
  • 30/09: homologação das inscrições
  • 05/10: prova de redação
  • 14/10: resultado preliminar
  • 16/10: resultado final
  • Início das aulas: 20 de outubro de 2025, no campus da UFPE em Caruaru, no turno integral.

x