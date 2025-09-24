INÉDITO
Universidade federal abre vagas de Medicina exclusivas para sem-terra
Além dos sem-terra quilombolas também serão contemplados
Por Leilane Teixeira
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará, em 5 de outubro, um processo seletivo exclusivo para preencher 80 vagas no curso de Medicina.
A turma será formada apenas por pessoas sem-terra e quilombolas, em uma iniciativa inédita do Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária (Pronera), criado em 1998 para ampliar o acesso à educação no campo.
Até agora, o programa ofertava cursos em áreas como:
- pedagogia da terra;
- direito;
- agronomia;
- engenharia agrícola;
- medicina veterinária;
- zootecnia — sendo esta a primeira vez que inclui Medicina.
Críticas
A medida gerou críticas de entidades médicas. Em nota conjunta, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), o Sindicato dos Médicos, a Associação Médica de Pernambuco e a Academia Pernambucana de Medicina afirmaram que a seleção paralela ao Enem e ao Sisu “afronta os princípios da isonomia e do acesso universal, além de comprometer a credibilidade acadêmica e abrir um precedente perigoso para a educação médica no Brasil”.
Em resposta, a UFPE destacou que as vagas são suplementares e não reduzem as oportunidades já disponibilizadas via Sisu. A instituição reforçou ainda que "a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) assegura autonomia universitária para definir a quantidade de vagas e permite a criação de turmas adicionais vinculadas a políticas públicas específicas. O Ministério da Educação (MEC) também prevê a abertura dessas vagas extras".
Seleção
Quem pode participar?
Apenas candidatos vinculados ao Pronera. Isso inclui assentados, acampados cadastrados pelo Incra, quilombolas, educadores do campo, egressos de cursos do instituto e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Critérios de avaliação:
- Redação presencial (peso 6), com tema ligado à questão agrária, à educação no campo ou à saúde rural.
- Histórico escolar (peso 4), considerando as notas de Português, Biologia e Química.
- Cotas: metade das vagas será destinada a ex-alunos de escolas públicas, candidatos de baixa renda, pretos, pardos e pessoas com deficiência.
Calendário:
- 26/09: resultado da análise das comissões (PcD e heteroidentificação)
- 30/09: homologação das inscrições
- 05/10: prova de redação
- 14/10: resultado preliminar
- 16/10: resultado final
- Início das aulas: 20 de outubro de 2025, no campus da UFPE em Caruaru, no turno integral.
