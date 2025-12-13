Menu
BRASIL
BRASIL

Tio de Tom Cavalcante, Monsenhor Waldir pode ser santo católico

Processo de beatificação começou formalmente em 2020

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 10:45 h
Waldir Lopes de Castro, o Monsenhor Waldir
A jornada para que o sacerdote Waldir Lopes de Castro, conhecido popularmente como Monsenhor Waldir, seja reconhecido como santo pela Igreja Católica, deu um passo significativo nesta sexta-feira, 12. Após anos de coleta e análise, a fase diocesana do processo de beatificação foi oficialmente encerrada, e o caso agora segue para a avaliação do Vaticano.

Monsenhor Waldir, que foi líder religioso na cidade de Marco por quase quatro décadas, é tio do renomado humorista brasileiro Tom Cavalcante.

Encerramento da etapa diocesana

O processo de beatificação começou formalmente em 2020, quando o Vaticano concedeu à Diocese de Sobral a autorização para a abertura do inquérito. Desde então, a Igreja no Ceará dedicou-se a reunir uma vasta documentação: testemunhos, registros e evidências que atestam a vida exemplar do religioso e sua "reputação de santidade" entre os fiéis.

O encerramento deste período diocesano foi marcado por uma solenidade emocionante realizada nesta sexta-feira, 13, na Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no município de Marco, conforme reportado pelo g1 Ceará.

O legado de fé e o testemunho de Tom Cavalcante

Nascido em Sobral em 1931, Monsenhor Waldir (irmão de Hugo Cavalcante, pai do humorista) dedicou sua vida ao ministério, iniciando como cooperador da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio e atuando como professor em instituições como o Seminário de Sobral.

O humorista Tom Cavalcante destacou a profunda ligação com o tio e o amor que ele recebia da comunidade de Marco, reforçando que, para o povo, o sacerdote já era um santo em vida.

“A nossa relação de proximidade foi sempre muito presente, muito intensa... Lá, eu pude sentir o quanto ele é amado pelo povo do Marco, o quanto ele fez por esse povo”, afirmou Tom.

O humorista relembrou ainda um episódio marcante, ocorrido nos últimos momentos de vida do religioso, que sublinha sua profunda fé: “Tem uma passagem que toca muito a todos nós, foi quando, no instante de seu atropelamento, quando a primeira pessoa chega para socorrê-lo, apavorada, gritando, ele disse: ‘Calma, eu já estou nos braços de Nossa Senhora.’ Isso é muito tocante, é muito profundo, e fala desse homem santo em vida.”

Agora, o processo segue para a Congregação para as Causas dos Santos, em Roma, onde o Vaticano analisará toda a documentação para decidir sobre a continuidade da causa de Monsenhor Waldir.

x