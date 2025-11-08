Tornado deixou Paraná em “situação de guerra”, diz secretário de saúde

Secretário de Saúde do Paraná destacou que a estrutura de assistência médica foi planejada - Foto: Reprodução vídeo

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, descreveu como uma “situação de guerra” o cenário enfrentado em Rio Bonito do Iguaçu após o tornado que devastou a cidade na sexta-feira, 7.

Em entrevista ao Agora CNN, ele destacou que a estrutura de assistência médica foi planejada de forma estratégica para atender as vítimas.

"Essa é uma situação de guerra e tem que ter um tratamento adequado", disse o secretário.



O fenômeno, classificado como categoria 3, atingiu ventos de 250 km/h, tornando-se o mais intenso já registrado no estado. A força do tornado destruiu casas, derrubou árvores e deixou parte da população sem acesso a energia elétrica.

Segundo Beto Preto, diversos pacientes precisaram de atendimento emergencial, alguns com necessidade de intubação e transferência para UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da região. A gravidade da situação exigiu uma resposta imediata e coordenada das equipes de saúde.

Mesmo sem energia elétrica, o Centro de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu mantém três médicos em atuação para atender casos menos graves. Já os atendimentos de maior complexidade estão sendo direcionados para Laranjeiras do Sul, onde hospitais seguem com prontos-socorros em funcionamento.

As autoridades estaduais reforçam o alerta à população para que evite áreas abertas e mantenha distância de árvores, fiações e estruturas comprometidas, diante do risco de novos acidentes.