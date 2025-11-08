FERNANDO DE NORONHA
Usina Noronha Verde: R$ 350 milhões e meta de descarbonização total
Com mais de 30 mil painéis solares e sistemas de bateria, projeto tornará Noronha a 1ª ilha oceânica habitada da América Latina 100% descarbonizada
Por Rafael Tiago
Foi lançada neste sábado, 8, em Fernando de Noronha, Pernambuco, a pedra fundamental da Usina Solar Noronha Verde, um projeto pioneiro da Neoenergia que visa descarbonizar 100% da geração de energia da ilha até 2027, visando sustentabilidade e transição energética no Brasil.
O evento ocorreu no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, e contou a presença dos ministros Alexandre Silveira, Minas e Energia, e José Múcio, Defesa, além da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, do deputado federal Waldemar Oliveira, do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, do Tenente Brigadeiro da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e de Ignácio Galán, presidente executivo da Iberdrola.
Com um investimento robusto de R$ 350 milhões, a iniciativa transformará o arquipélago, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, na primeira ilha oceânica habitada da América Latina a atingir este marco, servindo como referência global em energia limpa.
O lançamento acontece em um momento estratégico, às vésperas da COP 30, reforçando o compromisso do Brasil e da Neoenergia com a agenda climática global.
O projeto foi licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do ICMBio, gestor das Unidades de Conservação Federal.
"Descarbonizar Noronha e reduzir a quantidade de diesel nas usidas é um novo começo para Fernando de Noronha", afirmou a governadora Raquel Lyra, durante o evento.
Revolução Verde em Noronha
A Usina Noronha Verde e o Programa Mais por Noronha" consolidam a ilha como um laboratório de sustentabilidade.
"O que celebramos hoje é um exemplo de como a cooperação e uma visão compartilhada podem transformar realidades e deixar um legado para as gerações futuras. Graças ao compromisso do Estado de Pernambuco e do Governo do Brasil, trabalhando lado a lado com a Neoenergia, Fernando de Noronha, patrimônio natural da humanidade, se torna hoje a primeira ilha oceânica habitada da América Latina a alcançar um modelo energético 100% sustentável", discursou Ignácio Galán, presidente executivo da Iberdrola.
- Descarbonização total da Ilha (meta ambiental): O principal objetivo é eliminar a dependência do biodiesel (atualmente usado na Usina Tubarão) para a geração de energia em Noronha até 2027.
- Investimento estratégico: Serão injetados R$ 350 milhões no projeto.
- Tecnologia de ponta (Discover Hook): A usina contará com mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos integrados a sistemas avançados de armazenamento por baterias (BESS), garantindo a estabilidade da rede.
- Capacidade e impacto: A nova planta terá capacidade de 22 MWp de geração e 49 MWh de sistema BESS, energia equivalente ao consumo de 9.000 residências no continente.
- Parceria federal e estadual: A iniciativa conta com a colaboração do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Governo de Pernambuco.
- Legado para a COP 30: O projeto posiciona o Brasil com um exemplo concreto de liderança em energia limpa para a conferência global do clima.
"A usina Noronha Verde, assim como as demais iniciativas do Programa Mais por Noronha, reafirma o protagonismo da Neoenergia com a descarbonização e mostra o comprometimento da empresa em preservar santuários ecológicos como Fernando de Noronha", explica Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, que completou:
"Seguiremos utilizando inovação aliada à sustentabilidade para fazer com que a transição energética seja acessível a todos. Além disso, será um legado para o país em um momento em que recebemos o mais importante evento com foco na agenda climática global, a COP".
Inovação e sustentabilidade em outras ações
Além da Noronha Verde, o Programa Mais por Noronha abrange um conjunto diversificado de ações que focam em mobilidade sustentável e inovação:
- Usina solar flutuante: Entregue durante a solenidade, a primeira usina fotovoltaica flutuante do arquipélago, no Açude do Xaréu, tem 622 kWp de potência e evitará a emissão de 717 toneladas de CO₂ anualmente.
- Mobilidade elétrica: Instalação de 12 eletropostos e disponibilização de 14 veículos elétricos para circulação na ilha, além de estações de carregamento para bicicletas elétricas.
- Redes elétricas inteligentes (REIs): Noronha é o primeiro local do Nordeste com REIs, através da substituição de todos os medidores de energia.
- Eficiência energética: Instalação de sistemas de aquecimento solar e troca de eletrodomésticos antigos para moradores e pousadas.
Os projetos reforçam o alinhamento da Neoenergia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 7 (energia limpa e acessível) e o ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).
*Repórter viajou a convite da Neoenergia.
